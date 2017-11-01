萨斯克彻温省一对新人选择万圣节举办有骷髅参加的婚礼

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萨斯喀彻温省一对新人选择在万圣节这一天的恐怖气氛中结婚。在他们的婚礼现场，椅子上坐着的骷髅和亡灵甚至多过客人。

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新娘杰西卡·舒特（Jessica Schuette）说，选择10月31日万圣节这天结婚是新郎马特·凡宁（Matt Vanin）的主意，而她也觉得这个建议很不错。她说，新郎知道她喜欢黑暗和令人毛骨悚然的东西，她很高兴在万圣节主题的院子里结婚。

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他们结婚的院子属于政府主管结婚的礼仪法官阿里·阿维维（Ari Avivi），他在过去十多年里一直在收集万圣节的装饰品。

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阿维维说， 去年就曾有一对新人在他的院子里举办了婚礼。 这使他和同居伙伴达拉•波林想到，在布置成阴间的院子里举办活人的婚礼会很有趣。他说，本来我们收集的万圣节装饰品中有一个骷髅新娘，一个骷髅新郎，一个骷髅总监。他们是一群不会死的客人。

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这位婚姻礼仪法官说，按他过去的经验，这次舒特和范宁的婚礼请求并不是那么的不寻常。这对夫妇本来是计划万圣节那天在墨西哥结婚，但是没有订到机票。当他们联系婚礼法官时，阿维维仍有足够的时间布置婚礼现场。他在入场的通道两旁竖起了火炬，在进入院子的地方架设了一个充气的大拱门，门口还有一位能做出欢迎动作的电动管家。

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新娘杰西卡说： “我们家在万圣节那天也摆了很多头骨，还有各种能让我想起这是万圣节的东西。我喜欢这一天，就像我喜欢13号黑色星期五的一样”。 她说这个星期晚些时候会与新郎飞到墨西哥，举行一个更大的庆祝活动。

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