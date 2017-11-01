安大略省高速路14辆汽车相撞，烈火熊熊，至少两人丧生 （视频）

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星期三（11月1日）上午，加拿大安大略省 400号高速公路的一个路段仍被封闭，星期二夜里这里发生了严重车祸，并导致火灾，至少有2人死亡。

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安大略省警方说，周二晚上11点半左右，在 400 号高速路位于多伦多市中心以北约1小时的路段上，有14辆汽车撞在了一起，其中有 2 辆油罐车和至少 3 辆运输卡车。

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目击者告诉加拿大广播公司，在撞车之后，发生了一系列 “爆炸”，燃起大火。



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在现场救援的警官 Kerry Schmidt 说，大火几乎烧毁了所有的汽车，有多人伤亡，目前已经证实的死亡人数为两人。

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被烧毁的汽车变成了一大堆扭曲的金属。

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Kerry Schmidt 说，最初的检查结果是，先是有3辆汽车相撞，导致400号公路北行的车辆减速，然后可能有一辆运输车撞上了前面减速的汽车。

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他还说，车祸现场燃料的泄漏和燃烧，对环境造成危害，具体情况有待评估。

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（RCI with CBC）

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