加拿大政府今后3年将接收近 100 万移民

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加拿大自由党政府星期三（11月1日）发布了 2018年的移民计划，加拿大广播公司报道说，今后3年，加拿大将总共接收近 100 万移民。

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根据新公布的指标，加拿大 2018 年将接收 31 万人，2019年 33万人，2020 年 34万人。2017 年加拿大的指标是 30万新移民

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以前联邦政府都是每年公布一次移民计划，但这次政府将打破传统，一次发布3年计划。

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周三下午，联邦政府在众议院发布了有关移民、难民的指标，移民部长艾哈迈德·胡森 （Ahmed Hussen）随后在多伦多市举行新闻发布会，回答媒体的问题。

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Immigration Minister Ahmed Hussen © Fred Chartrand/Canadian Press

胡森曾经告诉加拿大广播公司，每年接收 30 万人正在成为加拿大的 “新常态”。

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他说，在生育率下降和人口老龄化的时代，移民是促进加拿大经济的一个 “重要工具”，能够帮助加拿大应对人口增长的挑战。

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他说，在加拿大接收的移民中，经济类移民仍然是主要群体，因为这是加拿大社会最需要的人才，紧随其后的是家庭类移民，之后就是要确保在我们的移民规划中有地方来接收难民。

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加拿大广播公司还报道说，联邦政府还将宣布协助新移民成功融入社会的一系列新措施。

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长期规划

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过去，联邦政府是每年公布一次移民指标，但省级政府和利益相关团体很长时间以来就要求联邦政府做更为长期的规划。

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安大略省移民部长劳拉·阿巴尼斯（Laura Albanese）在一份声明说，安省支持实行联邦的多年移民指标，这样可以“为移民系统提供更多的可预测性，并为计划的制定提供信息”。

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她在声明中说，每次移民年度指标的变化，都会影响省级政府对资金和资源的分配，现在有了长期规划，更有利于省级政府落实，进行资源调配。

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声明还表示，安大略省支持提高移民指标，特别支持增加经济类移民，以促进经济的增长。

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多元化推动创新

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© PC / Graham Hughes

安大略省政府在声明中说，“多元化是安大略省的优势，技术移民人才有助于满足劳动力市场的需求，推动创新，推动经济发展”。

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安大略省认为，移民在今后25年内将成为劳动力增长的主要来源，尤其在工作年龄段的人口增长方面，移民将成为主力。

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有机构呼吁一年接收45万人

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在联邦政府就未来的移民规划开展咨询期间，加拿大移民安置联盟 （Canadian Immigrant Settlement Sector Alliance ）曾经提出一个 “2020年远景规划”，即所谓的“大胆”三年规划。

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这个联盟呼吁加拿大大幅度增加移民人数，提出应该在2018年接收 35万人，2019 年接收 40万人，到 2020 年接收 45万人。

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该联盟的安置服务总监克里斯·佛理森（Chris Friesen）告诉加拿大广播公司，加拿大的出生率下降，人口老龄化，退休人口不断增长，除了自动化和新技术在促进经济的发展外，移民是推动经济的另一大重要因素。

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加拿大联邦政府下属的经济增长咨询委员会 （Advisory Council on Economic Growth ）也曾经提出过类似建议，认为到 2021 年时，加拿大应该每年吸收 45 万新移民。

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（RCI with CBC）

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