冬天到，雪来临，阿尔伯塔省告诫滑雪者小心雪崩

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冬季正在来临，阿尔伯塔省南部这个星期晚些时候将会下雪，当地的安全部门提醒说，滑雪爱好者们现在应该考虑进行户外活动时的安全问题了。

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Kananaskis Country 的公共安全专家杰里米•麦肯齐（Jeremy Mackenzie）表示，今年的积雪量略高于平均水平，在一些山区已经开始出现雪崩的活动迹象。

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麦肯齐说，即使是小规模雪崩，对滑雪的人也是有危险的，因为可以把滑雪者 “推下”悬崖，或让人失去平衡。

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© Kananaskis Country Public Safety Section

他接着表示，当地的安全部门看到过所有情况，滑雪的人需要时刻警惕自己周围的 “环境”，尤其是有时在悬崖的边上会 “悬挂”大量积雪，人上去后就可能掉下去。

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在阿尔伯塔省，通常要到11月下旬当地管理部门才开始定期发布雪崩状况的公告，但提早做好安全准备永远有好处。

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杰里米•麦肯齐表示，滑雪的人需要总是携带自己的通报收发器、铲子以及雪中探头，并会熟练使用，一旦遇到雪崩，知道如何使用。

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（RCI with CBC）

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