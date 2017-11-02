C大坝规划图
Photo Credit: BC Hydro

面对环保组织和原住民的压力，BC省水坝项目前景悲观

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 2 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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不列颠·哥伦比亚省公用工程委员会星期三提交报告，就争论已久的C电站大坝项目是否应该继续作出评估。这个委员会是一个独立机构，主要职责是确保省民支付公平的电费和其他能源费用。

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C大坝是2015年，在省东北部的和平江上开始的水电项目，从一开始就争议很大，原住民和环保组织还尝试通过司法途径阻止这一项目。到目前为止已经花费两亿元，工地上有两千多工人。

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报告认为工程难以在202411月按期完工；最后的支出将远远超出预算的83.35亿元，而达到100亿元。报告提到几个选择

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–   取消该项目，恢复当地原来地貌，这需要花费18亿元。

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–   暂停项目并在以后重新启动，需要在现有建设成本上，追加约36亿元。

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–   完成和继续这个项目都有各自的风险。继续该项目的风险诸如到目前为止尚未解决的裂缝问题，成本超支，以及因技术变化导致水电局对能源需求的预测可能超过了实际需要量。

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–   取消该项目也存在风险，包括改用风能或地热能源也许不如预期的那么充足，以及可能无法像水电成本那么稳定。

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该报告并没有明确给出是应该终止，还是应该继续这一工程建设的结论。但若按“两害相权取其轻”的正常推论，中止这一项目是最佳选择。实际上，两个月前国际咨询机构德勤公司也曾就大坝项目发布调查报告，给出的最便宜的选项也是取消大坝的兴建。

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省能源厅长米歇尔·芒格（Michelle Mungall）表态说：“无论如何我们都要往前走。省政府会详细研究报告提出的选项，然后在年底前做出最终决定。我们会认真对待这个严肃的问题。这将是一个非常困难的决定。为B.C省的家庭、企业、环境和经济的可持续发展，我们需要在C电站问题上做出明智的决定。”

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BC省的绿党领袖安德鲁·韦弗（Andrew Weaver）一直反对由自由党发起的这个项目，他认为这份报告是把大坝项目“钉进棺材的最后一颗钉子”。

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自由党省议员麦克·伯尼尔（Mike Bernier）敦促政府尽快做出决定，最好是在11月底之前。他说：“这个大坝建成后，能确保今后省内几代人拥有便宜、可靠、干净的电力供应。如果大坝项目真的取消，那意味着数以千计的工作岗位消失。希望新政府能在圣诞节前让工地上的工人们知道未来的前景”。

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C大坝项目还不仅是经济问题，还涉及原住民的权利和与他们和解的努力

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虽然能源厅长说，政府将与原住民进行磋商，以遵循“联合国原住民权利宣言”的精神，但她同时也说，最终决定将由省政府作出。

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西莫伯利原住民部落首领罗兰·威尔森（Roland Willson）认为，政府要与原住民和解，要执行联合国“原住民权利公约”，唯一的办法就是取消水坝项目。因为大坝建成后，当地和平江流域将有5500公顷的土地被水淹没，那将毁了传统的狩猎场所，破坏了重要的文化遗址和墓地。

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当地很多农场主也赞成大坝工程下马， 一位农场主说：“我们当然希望这个项目能关掉，以保护河谷地区和农场土地，还有野生动物的生存好像没人提到，我们希望看到这个项目停止”。

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取消大坝建设对当地企业主将造成“毁灭性”影响

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建大坝给当地创造了很多经济机会，南部的麦克劳德湖印第安分支就是受益者之一。 他们有的人受雇参与大坝建设， 还与卑诗水电局签署了其它服务协议。总监哈里•金吉（Harley Chingee）说：“从经济方面说，大坝项目取消会给我们带来很大压力”。

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蒙塔纳·柯里（Montana Currie）在工地附近开了一家车行，她说：“如果大坝停建， 我就不得不解雇一些人。我女儿是一名牙医助理，她每天接待的八位病人中至少有三位是为C大坝工作的人”。

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文章分类: 加拿大原住民环境社会经济

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