河鱼被塑料圈当腰缠住长成两截的照片令很多人震惊

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阿尔伯塔省一位渔民上个星期六在麦迪逊哈特附近的河流中捕到一条体型奇怪的白斑狗鱼，鱼的身体几乎是分成两截的，仔细一看是因为鱼的腰上缠着一个塑料圈。这个图像被放上网后引发强烈反响。

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这位渔民是28岁的亚当·特恩布尔（Adam Turnbull）。他星期二对加拿大广播公司记者说：“开始我还认为它可能是被其它鱼攻击了。但从水里捞出来后发现，是有一个塑料环包裹在鱼身上。这让我感到震惊。看来是鱼小的时候被一个瓶子口上的塑料圈缠住，然后鱼慢慢长大，腰部一直被勒着”。

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© CBC

特恩布尔说自己从11岁起就一直在捕鱼，看到这条鱼令他几乎发疯。“我赶紧对自己说，我以前从未向河里乱丢东西。但这是一个谎言，很多人都丢过。想到这条鱼一定挣扎了好几年，我的心就禁不住颤抖”。特恩布尔说：“每次鱼摇尾的时候都会感到疼痛，只要它稍稍移动一点点，都会痛苦。真是太可怕了”。

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特恩布尔在社交媒体上表达了自己的愤慨，他的帖子被数千人转发，很多评论都表示沮丧。

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莱斯布里奇大学的生物学教授格雷格·派尔（Greg Pyle）回应说，野生动物受到人类垃圾的影响是非常普遍的现象，特别是在人口稠密的地区。他说：“在五大湖地区，估计大约80％的碎片都是这张照片中所描绘的塑料碎片。在遇到这种情况时，最好把塑料取出，把鱼放回水里”。

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而特恩布尔就是这样做的，他把鱼身上的塑料圈剪开时，似乎感受到这条鱼享受着新的自由。

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特恩布尔希望这张戏剧性的照片能让人们思考，不要再向河流中丢垃圾。他说，他以前经常看到岸边有人们丢下的罐头瓶，或塑料袋。现在他开始带一个装垃圾的袋子，随手把这些垃圾捡起来收走。

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