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加拿大总理办公室年度花费攀升， 达到830万

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 2 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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今年是加拿大总理特鲁多第一个整年执政的年份。根据最新的审计数字，他的办公室今年支出总额为830万加元，不仅超过了从2011年到2015年保守党总理哈珀执政时，最高的年度花费额, 还比2015至2016那一年高出了20％。那一年的1019日，特鲁多进入总理办公室执政。当年总理办公室总共支出690万元。

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© Canadian Press/Adrian Wyld

反对党保守党议员彼得·肯特（Peter Kent）表示，总理办公室花费用增长并不令人意外，因为自由党倾向于大手大脚，与他们一贯随意花钱的风格是一致的。

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但特鲁多的发言人则为花费的攀升辩护说，支出的增加反应的是总理正在落实增强与加拿大民众联系的承诺。特鲁多的媒体关系经理卡梅隆·艾哈迈德（Cameron Ahmad）说：“现在的政府与以前的保守党政府不同，总理和我们的办公室都想与加拿大民众、原住民、各省和地区进行大量的、定期的接触。我们出差更多，参加各种会议更多”。

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总理办公室开支中包括的几大项有工作人员的开支及福利、车和司机等交通费用，通讯以及其它专业服务费用等。

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去年9月，总理办公室的两名工作人员从多伦多搬到渥太华时，总理办公室为他们报销了几万元的搬家费。总理办公室主任凯蒂·特尔福德（Katie Telford）和大秘书杰拉德·巴特斯（Gerald Butts）当时还发表了一份联合声明说， 他们搬家总共花费了20.7万元，其中有些部分是应该报销的。“因为规则是很清楚的，我们只是按规矩办。我们知道花费无法得到全部补偿”。最后，特尔福德报销了23,373加元，巴特报销了41,618加元。此事被媒体曝光后，总理曾表态说要对因公搬家的报销政策进行评审。

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保守党政府在2008年开始对所有部长办公室的支出情况进行审计， 并通过了“联邦责任法案”，要求公布所有费用，包括雇佣从政人员的开支。

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加拿大总理办公室的支出审计报告是每年秋天向议会提交的加拿大公共开支报告的内容之一。报告中会单独列出每次总理出国访问的开支情况，它不包括在总理办公室的开支中。

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