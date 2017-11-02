苏必利尔湖秋季水位接近历史最高点

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北美五大湖之一的苏必利尔湖秋季以来持续上涨，已经升至三十多年来的最高水位，接近历史纪录。

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十月底水位最高时曾达到183.87米，是自1918年有记录以来第三高水平。这个星期水位下降了6厘米， 降到183.81米，

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加拿大国际湖泊控制委员会的加拿大政府代表雅各布·布鲁克瑟（Jacob Bruxer）表示，苏必利尔湖已经从长期低于平均水位中恢复过来。他说， 从九十年代末开始， 苏必利尔湖的水位就一直低于平均水平，而且持续了近15年。然后从2013年开始回升，到今年反弹到一个高位。这主要是因为过去几年苏必利尔湖流域是持续的潮湿天气，常常是月复一月的阴天下雨，特别是今年”。

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布鲁克瑟说，苏必利尔湖湖通常在夏末或秋初水位升高，今年略晚了些，因为十月份有很多阴雨天。在进入冬天后水位开始下降，直到来年春天化雪时再回升。

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湖泊控制委员会方面说， 已经收到湖边建筑物业主们对水位继续上升可能带来损害的担忧， 会通过控制水位的设施增大往外放水的力度。

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当湖水水面升到较高时， 如果有强风天气，就很容易造成湖边房屋的损害。

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布鲁克瑟说：“在刮大风的时候，确实会加剧财产受损坏的危险， 近来我们也看到了几个案例。例如大浪冲击到明尼苏达州的德卢斯海滨，造成了数十万美元的损失。而在苏必利尔湖的南岸，一对男女上周在密歇根州的马凯特（Marquette）观潮时被大浪卷走，至今还没找到。

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