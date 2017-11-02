BC警方在搜查位于Simon River Road一家农场，发现了18岁女孩Traci Genereaux的尸骨。

BC警方：找到一具失踪原住民女子遗骸 涉嫌农场主被捕 搜索继续

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期四 2 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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不列颠哥伦比亚省（BC）奥坎纳根 (Okanagan)警方表示，他们比对了DNA之后，证实前几天在附近农场发现的遗骸是18岁的原住民失踪女孩Traci Genereaux

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她是今年五月底在Vernon地区失踪的。

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警方目前依然在发现她遗骸的农场继续搜索。

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该农场位于Salmon River Road，是一个家庭农场。

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同时，从去年年初以来，已经至少有5名原住民女性在这一地区失踪。

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她们的名字分别是Ashley Simpson, Caitlin Potts, Nicole Bell, Deanna Wertz 以及刚刚尸骨被发现的 Traci Genereaux。

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失踪的Caitlin Potts。

Ashley Simpson（左） (ashleysimpson.com); Caitlin Potts（右上） (RCMP); Deanna Wertz (RCMP)

Traci Genereaux （左） and Nicole Bell 。RCMP

农场主以私藏枪械罪被捕

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发现遗骸农场的主人是36岁的Curtis Sagmoen。他目前被警方指控多项不当使用武器罪名。

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今年828日，他涉嫌用枪支恐吓一名女性。

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之后，这名女性设法逃离了农场。

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警方相信他利用网络引诱性工作者前往他的农场。

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事件发生后，警方向当地的性工作者提出警告，要她们注意自身安全。

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警方根据线索，从1019日开始，对他的农场展开搜索。

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位于BC省Silver Creek地区的这间农场成为警方的重点搜查对象
©  Chris Corday/CBC

彻底调查针对原住民女性的暴力事件

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在Curtis Sagmoen被捕之后，原住民活动人士聚集在他出庭的Vernon省法院门口举行抗议，呼吁政府正视针对原住民女性的暴力犯罪。

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