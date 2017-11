BC警方：找到一具失踪原住民女子遗骸 涉嫌农场主被捕 搜索继续

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

不列颠哥伦比亚省(BC)奥坎纳根 (Okanagan)警方表示,他们比对了DNA之后,证实前几天在附近农场发现的遗骸是18岁的原住民失踪女孩Traci Genereaux。

她是今年五月底在Vernon地区失踪的。

警方目前依然在发现她遗骸的农场继续搜索。

该农场位于Salmon River Road,是一个家庭农场。

同时,从去年年初以来,已经至少有5名原住民女性在这一地区失踪。

她们的名字分别是Ashley Simpson, Caitlin Potts, Nicole Bell, Deanna Wertz 以及刚刚尸骨被发现的 Traci Genereaux。

农场主以私藏枪械罪被捕

发现遗骸农场的主人是36岁的Curtis Sagmoen。他目前被警方指控多项不当使用武器罪名。

今年8月28日,他涉嫌用枪支恐吓一名女性。

之后,这名女性设法逃离了农场。

警方相信他利用网络引诱性工作者前往他的农场。

事件发生后,警方向当地的性工作者提出警告,要她们注意自身安全。

警方根据线索,从10月19日开始,对他的农场展开搜索。

彻底调查针对原住民女性的暴力事件

在Curtis Sagmoen被捕之后,原住民活动人士聚集在他出庭的Vernon省法院门口举行抗议,呼吁政府正视针对原住民女性的暴力犯罪。

Vernon court, rally for missing, murdered indigenous women. Curtis Sagmoen in court. Human remains found on his farm but he’s not charged. pic.twitter.com/n1I8Wj3HFd

— Brady Strachan (@BradyStrachan) 26 October 2017