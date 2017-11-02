加拿大通过马格尼斯基人权追责法 遗孀及儿子：他属于全世界

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加拿大联邦议会上个月全票通过了“马格尼斯基人权问责法”（BillS-226)，这个法案允许加拿大政府对于国际上严重违反人权的个人进行追责，比如冻结其账户，禁止其入境等。

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发起这项法案的自由党以及保守党议员们原本邀请马格尼斯基的遗孀娜塔莉(Natalia Magnisky)和他16岁的儿子尼基塔(Nikita Magnitsky)前来观摩投票过程，但是，因为种种原因，他们未能成行。

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“马格尼斯基法是世界性的”

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本星期，娜塔莉和尼基塔终于来到了加拿大，他们对加拿大政府通过这项法案表示感谢，认为这是对马格尼斯最好的纪念。

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在接受CBC访问的时候，娜塔莉表示，我想特别提到的是，这个法律有国际特色，它让全世界团结起来，共同对抗政府腐败与侵犯人权责任人。

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尼基塔今年16岁了，马格尼斯基六年前死于俄国监狱的时候，他才只有10岁。

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他表示，他为父亲感到自豪。他觉得父亲的名字应该和世界上面对腐败和侵犯人权而勇敢抗争的人们联系在一起。

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他表示，父亲去世的时候，自己还非常年幼。自己印象中的父亲是一个理想化的人。

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当然，因为父亲的死亡，让这个男孩子很早就成熟起来了。12岁的时候，他就在一些国际政治场合为母亲做翻译。

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他说，每个人都有自己的难处，我希望我能够克服恐惧，能够为我父亲做些什么，因为“他为我们所有人做了这么多”。

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他喜欢绘画，希望成为一名艺术家。他还将一幅静物画作送给加拿大总理特鲁多。

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在马格尼斯基死亡之后，家人要求俄国对他的死因进行彻底的调查。但是，调查结果以及后来对死去的马格尼斯基定罪，都让他们感到无奈和恐惧。

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第二年，娜塔莉和尼基塔离开了俄国。

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娜塔莉表示，在过去六年中，是尼基塔的陪伴令她坚强起来。他已经是个成熟的男子汉了，这让我免于崩溃。

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普京震怒，更多加拿大官员被禁止进入俄国

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加拿大保守党议员伯赞（James Bezan）是这项法律的共同起草人之一，他表示，这项法律法针对的绝不仅仅是俄国，而是全球性的。它让加拿大永远不会成为违反人权以及贪污腐败得来的财富聚集地。

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据报道，俄国总统普京对美国、加拿大等国通过马格尼斯基人权追责法非常生气，因为这是针对侵犯人权的个人及其财富。

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美国媒体最近频繁报道的现任总统特朗普“通俄门”中，不止一次提到，俄国的说客出入美国政府以及特朗普竞选团队，其中的一项要求就是废除马格尼斯基人权追责法。

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在加拿大通过这项法律之后，俄国将更多加拿大政府官员列入禁止出入俄国名单。

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昨天，爱德华王子岛的参议员唐尼（Percy Downe）发表声明表示，自己因在参议院推动S-226通过，而成为最新的俄国禁止入境名单中的加拿大官员。

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此前，这个名单上还包括了加拿大外交部长佛里兰德(Chrystia Freeland),保守党议员伯赞(Bezan)、埃里森（Dean Allison），前自由党议员鲍勃.雷、科特勒（Irwin cotler）,新民主党议员德沃尔（Paul Dewar）等等。

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推动者布劳德受到俄国通缉

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在国际上一直致力推动马格尼斯基人群追责法的是比尔.布劳德（Bill Browder），出生在美国，目前加入了英国籍。

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他曾经是俄国最著名的外国投资者，但是，当他发现普京一些亲信的不法行为，并开始参与揭露之后，遭到俄国政府的打击报复，公司被没收，缴纳的税款被侵吞。

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他于是雇请马格尼斯基任职的律师事务所来帮他调查此事。

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这导致马格尼斯基被捕，在监狱受到虐待，死亡之后还接受审判，并被俄国法庭裁定，是他盗取了布劳德公司税款。

布劳德开始推动马格尼斯基人权追责法的行动之后，他被俄国政府缺席审判，2013年宣布他逃匿巨额税款罪名成立，判刑9年。

而在他成功推动加拿大通过这一法律之后，俄国将他列入了“国家追捕名单”，这意味着，俄国可以和一些国家直接合作，将他抓捕。

布劳德自己也称，他的生命受到威胁。

（CBC对娜塔莉和尼基塔的采访）

（RCI with CBC)

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