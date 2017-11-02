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加拿大特色的快递业：北方居民点拟用无人机充当快递小哥

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 2 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大广袤的北方人口稀少，公路更稀少。冬天里狗拉雪橇和电动雪橇可以到处去。天暖雪化以后，食品百货要送到那些偏僻的居民点就只能靠船和飞机了。交通不便、路途遥远的直接后果是物价高。安大略省北部的原住民经济项目负责人卡帕谢斯特（Stan Kapashesit）说，在他的村子里买一袋面包要花将近6加元，几乎是南边的两倍价钱。

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现在，一家公司正和他的居民点合作，尝试用无人机送货。南方地区用无人机送货就像中印等国的快递小哥抢道超速一样，为的是比竞争对手更快地把东西送到顾客手里。但是这家公司的负责人在接受CBC主持人Brent Bambury采访时说，这个和原住民居民点合作的项目是想看看能不能通过降低运输成本把物价、尤其是食品价格降下来，让当地人生活得好一点。

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(Frank Gunn/Pool/Reuters)

卡帕谢斯特所在的居民点位于穆斯河下游的穆斯法克特里岛上，离詹姆斯湾只有十几公里。对岸的穆索尼是离居民点最近的“城市”。尽管人口不满两千，穆索尼却是安省北方铁道线的最后一站。从南方运来的食品、药品和日用品在这里卸下，然后再用直升机运到更北的各居民点去。直升机一个小时的租金高达1600到1800加元。这就是为什么，小岛尽管离南边的蒂明斯市只有三百多公里的距离，但是食品价格却要比那里贵45%左右。

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卡帕谢斯特介绍说，他们首先会用载重十磅的无人机试飞，为岛上居民递送食品、信件和药品。现在已经有可以载重五百磅的无人机。如果项目成功的话，公司会考虑用更大的无人机送货。他们的设想是把穆斯法克特里岛变成一个“无人机货运中心”，为更北边的居民点提供送货上门服务。

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(Ken Corston/Ministry of Natural Resources)

他说，希望在不远的将来，我们能够用无人机把货物从这里送到艾尔巴尼堡，卡萨彻温和阿塔瓦皮斯卡这样更偏远的社区。另一个目标是发挥救援作用。在北方很多人喜欢打猎和露营。无人机可以在发生意外情况的时候递送急救药品或其他急需物品。现在需要一个小时才能抵达的救援物资，用无人机可能只需要几分钟。

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无人机从穆索尼飞到岛上只需要五到十分钟。但是这里的冬天气温降到零下30度是常事。这个试行项目也将测试无人机在这样的气候条件下的运行能力。

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卡帕谢斯特说，这个无人机送货项目如果能做大，变成一个运输网，小岛就会成为这个网络的中心。他很高兴能参与无人机行业内顶尖公司的项目，希望它能帮到更北边的兄弟部落，并给岛上居民带来工作机会。他等不及地想看看无人机能不能经受严寒的考验，以及明年春暖时，北归的大雁对这个借道的快递小哥会作何反应。

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（RCI  with CBC）

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