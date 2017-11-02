调查显示超过半数的加拿大成年女性承受过违背本人意愿的性压力

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星期三公布的一项Abacus民调显示，53%的加拿大成年女性承受过“违背本人意愿的性压力”（”unwanted sexual pressure”）。其中5%的受访者表示这对她们来说“非常经常发生”。7%表示“经常发生”，41%表示“有时发生”。46%表示从未发生。

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CBC 记者Nicole Ireland报道说，民调的问题之一是关于工作场所性骚扰的。12%的受访者表示工作场所的性骚扰“相当普遍”，44%认为这样的事“不常见但会发生”。高达77%的女性和63%的男性认为骚扰者不会面临任何后果。

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这项民调是在10月20日到23日之间进行的。当时正值好莱坞大亨维恩斯坦性骚扰女演员的丑闻曝光。主持民调的公司负责人布鲁斯.安德森（Bruce Anderson）说，公司有意选在这个时候进行这项民调，是希望社交媒体对此事的讨论能够让女性更有勇气诚实地回答民调中的问题。

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（RCI with CBC, Nicole Ireland ）

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