其乐融融：BC一些流浪者住上小房子

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在加拿大各大城市都有无家可归者这样的老大难问题的情况下，房价在加拿大全国数一数二的不列颠哥伦比亚省无家可归者的问题更加严重，特别是土著人流浪者的问题似乎更难解决。

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住进自己的房子让Lance Alexander的生活地覆天翻 © Andrew Kurjata/CBC

不过，由政府机构资助、为无家可归者修建小居室住房的项目引起了人们的关注。

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兰斯过上了干净的生活

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据加拿大广播公司记者库尔加塔 Andrew Kurjata报道，兰斯.亚历山大Lance Alexander在320平方英尺的房子里已经住了一年，他说有了固定的住处让他的生活发生了天翻地覆的变化。

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兰斯和他的女朋友Pricilla Sagalon © Andrew Kurjata/CBC

他不但不用再到处流浪，而且在附近的采矿公司找到了一份工作，过上了他所说的“干净的生活”。他把过去酗酒的习惯也改掉了。

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兰斯说他的房子虽然居住和使用面积很小，但是麻雀虽小五脏俱全，卧室、厨房、冰箱、炉子、洗衣机、烘干机、厕所、洗澡设置应有尽有。

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最主要的是，小房子让兰斯和他的女朋友Pricilla Sagalon有了家和稳定的生活。兰斯说在付清了5万加元的房价后，他打算卖掉小房子、换一个大点的房子，因为那时他们的家庭生活可能需要大些的生活空间了。

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艾琳把新建小房子的钥匙交给租客 © Nak’azdli Whut’en

艾琳.潘思

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这个为无家可归者修建小房子的项目是不列颠哥伦比亚省中北部地区土著人Nak’azdli Whut’en保留区的前住房和土地项目经理艾琳.潘思Aileen Prince发起的，她的灵感来自在电视上看到的修建和出售小房子的广告。艾琳想修建这样的小房子造价低，租给无家可归者的租金就可以较低，适于帮助那些想脱离流浪生活但苦于没有经济能力的人。

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艾琳的试验性小房子项目一共盖了四个小房子，一年来租房入住的人都非常满意；都说住进这样的固定住宅帮助他们脱离了流浪生活，远离了损友、结交了益友，开始了有意义的新生活。

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BC省中北部土著人Nak’azdli Whut’en保留区 © Andrew Kurjata/CBC

艾琳说申请租住保留区新建的小房子的人不少，保留区制定的条件是必须是Nak’azdli Whut’en保留区的居民、而且必须是无家可归者、不能已经有自己的房子或者是租住的房子。

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房租与房贷

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Nak’azdli Whut’en保留区拥有小房子的产权，负责支付每个月的房屋贷款供款；租住小房子的人每个月支付320加元的租金，此外自己承担取暖费、电费和房屋维修的费用。如果租住小房子的人长期租住下去，则最终会成为小房子产权的拥有者。

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到目前为止的一年时间里，没有一个租住小房子的房客有漏缴房租的问题。

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现在艾琳已经从Nak’azdli Whut’en保留区住房和土地项目经理的岗位上退休，她的继任者乔治George Ho Lem表示，艾琳提出的为无家可归者建小房子的项目是解决无家可归流浪者问题的长远性好办法。

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小房子适用性大处

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乔治认为，建设小房子不但有助于解决无家可归者的住房问题，而且对那些没有组成家庭的单身人士也很适用。单身者需要自己的住房，但又用不着能住一家人的较大房子，所以小房子就成为很好的选择。

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现在的问题是小房子供不应求。在Nak’azdli Whut’en保留区的2千居民中，有60人在排队等待住进小房子。

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RCI with CBC

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