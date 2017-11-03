滑雪胜地还是原住民圣地？联邦最高法院做出裁定

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星期四，加拿大联邦最高法院历史性裁定，BC省Kootenays地区的巨型冰川滑雪度假村（Jumbo Glacier Resort）开发可以进行。

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事情起源于，住在这里的原住民Ktunaxa族人表示，那片地方（Qat’mak)是他们的圣地，开发商的项目将“把代表他们的大灰熊性灵赶走，永远损坏他们的宗教信仰以及宗教活动”。

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案子一直上诉到最高法院。

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今天，联邦最高法院以7：2的大比例通过允许大型滑雪场项目继续进行，称工程并不违背”宗教权“。

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最高法院法官们表示，加拿大的人权宪章，保障人们的宗教信仰自由和权力，但是，并未提及保护圣灵场所。

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巨型冰川滑雪度假村项目从1991年立项以来，一直官司不断。

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该项目的开发者表示，这将是个一年四季滑雪以及观看冰川的度假地，会建设四条索道，把游人带到高达3400多米的冰川。

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他们还称，这个项目可以为当地带来很多的工作机会。

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