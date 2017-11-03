温哥华仿效旧金山，筹划保护本地传统商家

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面对由于房地产价格飙升给当地商户带来的冲击，温哥华正在尝试吸取其它城市的经验，以使那些传统商家能够避免关门的命运。

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杰里·沃尔夫曼（Jerry Wolfman）经营的户外运动用品店已经70年，是从他父亲开始的。 近几年的生意越来越不好做，沃尔夫曼想结束营业。可他的客户们听说后都有些不舍，有的眼含泪水，有的向他讲起小时候随父母来买东西的回忆。

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© PC / DARRYL DYCK

这使沃尔夫曼意识到他的商店有历史价值。可面对近年来房地产价格飙升，要交高额的房地产税，生意遭到严重打击， 他又觉得没办法。

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温哥华市政府也注意到了这一问题。从城市文化遗产角度看，有些商店的历史价值超过了货架上商品的价值。

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城市规划师汤姆·万克林（Tom Wanklin）表示，市政府正在研究借鉴其他城市的经验，制定保护商业遗产的计划。他以旧金山为例介绍说，该市有一个为历史企业提供支持的项目，保护那些被认为是当地社区珍贵传统的老字号商店。 该市在2015年面对商店楼宇租金大幅攀升，小企业大批倒闭，推出了保护计划，建立了历史性企业和非营利组织登记处，然后提供资金帮助维护其运作。

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历史性企业的标准是必须经营了30年以上，且对社区文化和历史有重大影响， 并须由市长或其他市议员提名。旧金山小型商业办公室负责人里贾纳·迪克 – 内里齐（Regina Dick-Endrizzi）表示，该项目具有“巨大的价值”，提升了该市的自豪感，突出了该地区企业的多样性。她说：“很多酒吧和餐馆显然是非常有名的。 但是还有很多其他有趣的业务”。

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15个月前， 旧金山宣布了第一批9个被列为受保护传统商家的名单，其中有餐馆、酒吧、冰激凌店、以及非盈利调解公司。现在的名单已增加到111个商家。

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万克林说， 温哥华可能要到今年年底才能推出保护传统商家的措施。

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沃尔夫曼听到这个消息后说：“我和我的兄弟都非常喜欢我们现在所做的事情，如果商店的财务负担能够减轻到我们可以忍受的水平，我们愿意继续经营下去”。

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