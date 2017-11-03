大麻合法化给不少人提供发财机会

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在大麻合法化之前，加拿大的大麻种植和销售已经有不少从业人员、每年有几十亿加元的收入，但这属于非法的地下经济。

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Aurora Cannabis公司在埃德蒙顿新建的大麻种植场 © Terry Reith/CBC

据加拿大广播公司记者Terry Reith报道，专家们估算大麻合法化后加拿大的大麻行业会成为年产值230亿元的大生意，包括大麻种植、大麻食品生产、运输、销售、保安、税收等行业创造的就业机会和收入。

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这为那些有创业头脑、有创业资金的人提供了发财致富的机会。

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这些创业者除了要面对联邦政府和省区政府边走边看边制定政策法规的混乱局面之外，首先遇到的是如何把目前购买黑市大麻的5百万客户争取过来的问题。消费者不在乎大麻是来自黑市还是来自合法市场，他们关心的是价钱是否吸引人、购买是否方便。

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Aurora Cannabis公司执行副总裁Cam Battley © Terry Reith/CBC

目前加拿大大麻业内人士最担心的是用政府控制的酒精饮料专卖店作为销售大麻的渠道会竞争不过黑市大麻销售网络。

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总部设在阿尔伯塔省的大麻种植和生产公司Aurora Cannabis在原来阿尔伯塔Cremona镇的5千平米温室大麻种植场的基础上，又花巨资在魁北克省蒙特利尔市郊区的Pointe-Claire和阿尔伯塔省埃德蒙顿市的国际机场附近建设两个高科技温室大麻种植场，而且还在开发大麻食品、大麻药片等新型大麻产品。

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Aurora Cannabis公司还积极向海外发展，签下了为德国市场提供药用大麻的合同，并购买了一家澳大利亚药用大麻生产公司；这等于是在加拿大国内大麻市场遇到销售不畅的问题时还有海外市场可以依托。

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