让空客控股后庞巴迪拿下欧洲订单

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加拿大庞巴迪公司上个月白送空客公司控股股份时给出的理由主要是两个，一是空客公司可以帮助庞巴迪C系列中型客机打开国际市场，二是可以利用空客公司在美国的飞机制造厂组装庞巴迪客机，从而绕开美国政府对庞巴迪在美国销售C系列客机征收的高达300%的惩罚性进口关税。

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庞巴迪获得欧洲一民航公司购买C系列客机的订单 © Francois Mori/Canadian Press

据加拿大广播公司记者Pete Evans报道，庞巴迪公司刚刚宣布获得来自欧盟某航空公司购买31架到61架C系列客机的订单，价值24亿到近48亿美元。而上一次庞巴迪获得C系列客机订单还是一年前的事情。

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但由于庞巴迪C系列客机的发动机供货商 Pratt & Whitney今年未能按计划向庞巴迪公司提供发动机，庞巴迪今年只能向客户交货20到22架C系列客机，而不是原定交货的30架客机。

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庞巴迪星期四公布的公司财务报告显示，今年第三季度庞巴迪虽然经营收入增加了1亿美元，但减去开支后仍然亏损了1.17亿元。

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