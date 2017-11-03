人口老龄化vs机器人崛起：加拿大将来是否需要那么多的劳动力？

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 3 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大联邦政府本周宣布今后3年将接收近 100 万新移民，理由是加拿大人口出生率低，人口老龄化，需要大量的移民来弥补空缺的职位，然而，加拿大政府在制定移民政策时是否考虑到了自动化、人工智能迅速发展的因素？

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在未来，加拿大到底是需要更多的人还是更少的人？这正是加拿大社会中越来越热的一场辩论。

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加拿大广播公司的 Don Pittis 撰写了一篇分析文章，文章说，我们正处在一个典型的“分裂”时代，针对加拿大就业市场的需求发展趋势，两种观点截然相反，针锋相对。

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政府坚持加拿大需要更多的人力

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他写道，联邦政府坚持认为，随着人口的老龄化，加拿大将迫切需要越来越多的人来替代即将退休的婴儿潮一代人，从而为在未来3年接收大约100万新移民提供了理由。

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加拿大移民部长艾哈迈德·胡森（Ahmed Hussen）本周表示，“到2035年，有500万加拿大人将退休，而我们的工作年龄段的人在减少，不足以支持老年人和退休的人”。

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胡森列出了数字，他说，1971年时，有6.6个工作的人来支持一个老人，但在2012年，这个比例已经降到每4.2个工作的人支持一个老人，预测是到2036年时，这个比例将再降到 2比1。

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© David MacIntosh/CBC

机器人取代人类的工作

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与此同时，研究未来工作趋势变化的一些专家也在坚持自己的观点。

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他们声称，就业机会即将开始出现消失，由新型人工智能控制的“强有力”的机器，将从人类那里拿走 1/3到50%的工作职位。

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这个星期，Horizo​​ns ETFs Management Canada在多伦多证券交易所推出了全球首个完全由人工智能管理的全球交易基金，以致于彭博新闻社Bloomberg发布了视频，名为“机器人正在前来抢走华尔街的工作”（Robots Are Coming for Jobs on Wall Street）。

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最近一期“琼斯妈妈” Mother Jones杂志上也有一篇文章，题为“因机器人而丢工作  – 来得会 比你想的快得多”（ You Will Lose Your Job to a Robot — and Sooner Than You Think），这批文章预言，在工业化国家里，20年后将有一半的工作消失。

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这篇文章说，绝大多数我们目前所知的工作，将在2025年和2060年之间逐步走向终结。

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对于硅谷企业家和未来主义者马丁·福特（Martin Ford）来说，机器人的崛起将导致人们失业是无可置疑的事实。

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他在今年早些时候就这个问题做了一次TED演讲，预测人工智能会在所有的行业中都造成人员失业。

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© Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

工作的质量很重要

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Don Pittis接着写道，如果华尔街的高薪工作、抵押贷款经纪人的职位、人力资源部的工作以及其他许多白领工作都已经在开始消失，那么我们必须认真考虑一下100万新移民，特别是那些没有高级工作技能并面临语言障碍的移民未来的境遇。

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他说，每个月的就业数字仅仅反应了工作职位的绝对数量，并不代表工作的质量。

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如果语言不好、缺乏高级技能的新移民大多从事的是在旅馆打扫房间，或者照顾老人这类低薪的工作，那么他们就不会产生足够的经济影响力，来支持加拿大的老人和退休的人。

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（RCI with Don Pittis/CBC）

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文章分类: 移民与难民

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