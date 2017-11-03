他们去哪儿了？许多越境者不交难民申请表也不去见移民官

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今年夏天，大批非法移民徒步越过加美边境进入加拿大。他们此来的目的是向加拿大申请难民身份。但是令人不解的是，许多人没有在规定期限内交申请表，也没有按照要求去和移民官见面。他们去哪儿了呢？负责审批难民申请的加拿大移民难民委员会也不知道。

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法语《新闻报》记者Vincent Larouche获得了一封该委员会某位负责人最近寄给相关人员的邮件。这位负责人警告说，越来越多的难民申请人不按期交申请表，也不理睬移民官的召见。这些人可能因此失去提出申请的资格。

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加拿大移民部为了应付越境人潮特别组建了一个临时团队来处理他们的申请。过去人们经常听到的是人手不足造成申请人等待时间过长的抱怨。申请人到了加拿大以后不知去向的事，过去非法移民在美国生存容易的年代时有发生。但是对特朗普上台后的越境者来说，很难想象他们好不容易越过边境以后又回美国去了。

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入境后的申请程序分几步

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越境者踏上加拿大一侧的土地后，首先会被加拿大皇家骑警拦住。经过简单的盘问后，他们会被交给加拿大边境服务署。如果没有被查出犯罪记录或有通缉令在身，他们会从边境服务署领到一张名为《申请避难理由》的表格。

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申请人必须在领到表格的十五天内把它填好交给移民难民委员会。逾期不交的人会收到委员会的召见通知。他们必须在指定时间前往指定地点，向委员会作出解释。这是他们的第二次机会。

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这也是最后一次机会。如果他们不出现，按照规定，他们的难民申请就作废了。加拿大边境服务署随时可以把他们驱逐出境。但目前的情况是，这样的人越来越多，以至于移民难民委员会觉得情况严重到有必要通知相关人员。

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移民律师也遇到了同样的情况，但却有不同的解读

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一位帮助越境者的律师也说，许多申请人给他打电话请求帮助，但是在跟他见了一次面以后、填写申请表以前就没消息了。

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另一位移民律师希望移民难民委员会放宽交申请表的期限。他认为大部分没有按期交表的人不是故意逃避，只是疏忽或没有理解规定。他说，申请难民有不止一个期限要遵守，没有律师帮助的人很容易弄混。

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（RCI avec La Presse，Vincent Larouche）

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