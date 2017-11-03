一蒙市男子因杀妻被判无期徒刑，二十五年不得保释

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星期五（11月3日）在蒙特利尔法院，53岁的阿麦德.尼赫姆（Ahmed Nehme）因杀害妻子被判处无期徒刑，25年不得假释。这是加拿大刑法对蓄谋杀人的最重刑期。尼赫姆的律师试图以精神失常的理由为他脱罪，但是没能说服陪审团。

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2012年7月5日，44岁的卡特琳娜.德布舍维尔（Catherine de Boucherville）被刚分居几天的丈夫尼赫姆用刀刺死在自家浴室里。他们结婚二十年，有一儿一女。星期五在法庭上，德布舍维尔的母亲和其他亲友在受害者声明中说，她在婚前是个活泼、好奇、有志向的姑娘，结婚后的二十年里却渐渐萎顿，和亲友几乎断了来往。

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她的大女儿达尼亚（Dania Nehme）在此案审理期间作证说，母亲在婚后应父亲要求辞去了翻译工作，帮他打理他的电器店，但是却没有报酬，也不能掌管家中财务。尼赫姆生性妒忌，怀疑妻子出轨。但达尼亚说，母亲并无情人。

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尼赫姆承认曾掌掴妻子，对杀人罪也供认不讳，但表示这是因为他相信妻子会伙同情人加害于他。他的律师以此作为他精神失常的证据。

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（RCI avec Radio-Canada）

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