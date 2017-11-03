不仅设计软件，也设计你的头脑，让你的眼睛无法离开手机屏幕

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

现在的人，尤其是现在的青少年看手机的时间越来越长。照目前的趋势，加拿大青少年的一生中将有十年花在看手机上。但是一位业内人士介绍说，这并不是偶然的。让你的眼睛离不开手机屏幕正是手机开发商和应用软件设计者想要达到的目的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC的《市场天地》（Marketplace）节目走访了加利福尼亚州的“多巴胺实验室”。多巴胺是一种传递兴奋和快感的脑内分泌物。以它命名，是因为这个实验室的工作是利用人工智能和神经科学技术来研究如何让人对一个APP欲罢不能。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公司的创办人之一兰塞.布朗（Ramsay Brown）并不讳言，“我们生活在一个新时代，我们不再仅仅设计软件，我们也设计头脑。”他说，公司要赚钱，就得让你的眼睛牢牢盯住它的软件，“人类极限以内能看多久就看多久。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC 电视台将在星期五（11月3日）加东时间晚上8点播出这期《市场天地》节目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, Virginia Smart,）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada