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多伦多餐馆给小费 18% 变成新常态

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期六 4 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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索尼娅·纳苏（Sonia Neacsu）是加拿大多伦多市的一位妇女，她在外出就餐时，开始注意到在多伦多给小费的一个新趋势：这就是餐馆服务员现在预期的小费为用餐金额的18%，已经不再是过去的15%。

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她表示，18% 似乎有点太过分了。

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纳苏并不是唯一一个注意到多伦多餐馆小费上涨的食客。

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最近，在大多伦多地区，无论是有关食品的博客，还是经常去餐馆的用餐者，不少人都在谈论这个题目，小费在涨，这到底是为什么呢？

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整个北美的趋势

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其实，美国人在餐馆给小费一直就比加拿大人大方，加拿大人大多给消费额的 15%，美国人则则一直在 20% 左右。

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托尼（Tony Elenis）是安大略省餐厅酒店及汽车旅馆协会 （Ontario Restaurant Hotel & Motel Association）的总裁兼首席执行官，据他介绍，小费升到 18%，是目前整个北美的趋势。

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他说，信用卡付账处理系统的自动化为餐厅创造了更多的选择，提供了更多的提示，食客们在吃完饭付账时，可以看到机器上的提示小费有15%，也有18%，甚至20%，对服务满意的人，就会选择高的比例。

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© John Lesavage/CBC News

支持低薪阶层

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托尼补充说，对于低收入群体来说，小费是重要的一个收入。

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在安大略省，尽管最低工资在上涨，但是，低收入群体的收入增加远远跟不上多伦多这个大城市的生活成本上涨，服务员也是低薪阶层，还有很多服务员是学生，多给点小费，也是一种支持社会平衡、支持低收入群体的途径。

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18% 为“新标准”

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不过，并不是所有的餐馆都在转向“小费更多”的模式。

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一些餐厅鼓励18% 为最低限度，而其他一些餐馆的老板则坚持15%。

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阿姆斯特丹自行车俱乐部 （Amsterdam Bicycle Club）是多伦多的一间餐馆，餐馆的酒吧经理威廉·史密斯（William Smith）表示，最低工资在不断上涨，餐馆的用餐价格也随之上调，当食客们最后拿到账单时，会发现数额已经不低，所以也不太可能让他们再添加更多。

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餐馆用餐一定要给小费

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那么2017 年餐馆的小费标准到底是多少呢？

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礼仪专家丽萨·奥尔（Lisa Orr）对加拿大广播公司表示，这里要因情况而异，但18% 绝对是一个“新标准”。

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她说，通常来说，餐馆的服务好，食客就多给小费，服务差，小费就低。

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另外，有时候用餐的金额很好，要再加18% 的小费，可能会觉得太多，这个时候也可以略微少一些。

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奥尔补充说，在正常情况下，食客可以这样想，你给18%的小费，对服务员来说是不少的一笔钱，而对你来说，你的钱包并不会因此吃紧，这时不妨大方一些。

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她还表示，人们外出用餐永远不要做的一件事，就是不给小费。

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丽萨·奥尔说，在加拿大，去正式的餐馆用餐，吃饭饭一点小费都不给是非常不合情理的。

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（RCI  with  CBC）

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