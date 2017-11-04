“谷歌向北 – Google Go North ”现场加拿大总理贾斯汀.特鲁多为加拿大高科技呐喊打气

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在谷歌2017-11-02在多伦多举行的“谷歌向北 – Go North ”活动中，谷歌母公司-Alphabet董事会主席埃里克.施密特( Eric Schmidt )和加拿大总理贾斯汀·特鲁多进行了一次面对面交谈。

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人工智能

特鲁多谈到，他没有具体的方案，也不知道人工智能的技术如何进一步发展，但他认为加拿大政府的工作不是“挑选赢家”。政府的作用是明白地向世界表示，加拿大将“投资量子研究，我们将投资于人工智能，我们将投资于机器人，将投资与加拿大教育体系和国家的创业价值观相匹配的高价值、创新和开创性领域。”

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他补充说，加拿大在一个努力寻求一种“在世界舞台上扮演积极角色”的方式。AI-人工智能符合这一目标。

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谷歌现在是多伦多Vector人工智能研究所的支持者之一，该研究所是一个设在多伦多的人工智能研究实验室，也是加拿大政府推动加拿大创新战略的一部分。

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这是谷歌在蒙特利尔的人工智能实验室的补充，于2016年11月启动。

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移民政策

施密特提到，在鼓励创新气氛方面，加拿大也有（和美国）不同的策略，其中包括围绕移民的具体政策。特鲁多借此机会谈论了美国和加拿大对移民的观点之间的相似之处，然后谈到了这些观点的分歧所在。

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加拿大总理特别谈到，移民对两国都很重要，但加拿大认识到，事实上，在日益全球化的经济中，移民越来越重要。他还解释说，移民往往特别适合于促进经济增长，特别是在创新领域。

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“选择搬到一个新的地方的人是自我选择的，是雄心勃勃的，前瞻性的，勇敢的，希望成为更美好未来的建设者，”他说“一个人选择这样做是为了确保他们的孩子有美好的生活是一大步。”

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特鲁多说，加拿大意识到，吸引世界一流人才的需要没有改变，它继续不仅需要“吸引来自世界各地的人，而且要给他们通往成功的道路。”这将反过来帮助加拿大社区和整个经济的成功。这些途径意味着需要必要技能的手段和机会，以在创新和经济增长领域作出贡献。

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北美自由贸易

这位前谷歌首席执行官偏向了政治性话题。他认为北美自由贸易协定非常成功，并向加拿大总理询问了谈判何时完成的时间表。

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特鲁多说，加拿大正在“认真评估他们提出的一切”，并警告说，谈判崩溃将会产生可怕的后果。

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“一旦你增加关税，或关闭边境，会对美国经济产生负面影响，最后恶果是针对美国工人。”他说。

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“当然，对加拿大的影响可能会更大，因为我们更小，更依赖于美国，但与此同时，如果我们不能与北美自由贸易协定一起前进，双方将会受到伤害。”

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他还指出，加拿大最近与欧洲签署了一项贸易协议，并表示，加拿大正在与亚洲进行接触，这样经济会多样化了一些。”

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与此同时，特鲁多说，在加拿大的政治领域有一个“方法和目的的统一”，这是一个“优势”。

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智能城市

特鲁多还谈到了智能城市的主题，特别是加拿大和多伦多市正在使用Alphbet – 谷歌的人行道实验室（ Sidewalk Labs），将多伦多滨水区的废弃部分会变成未来一个新的模范城市。

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施密特的提问是：加拿大是如何来拥抱这个想法，目前这个实验模式还是在全国独一无二的。

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特鲁多说，加拿大人有旅行的爱好，这导致了加拿大人对一个城市如何工作有一个从全球角度的认识，包括他们对交通等事物以及人们如何生活在城市环境中的看法。

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新的海滨项目是加拿大“创新或超越”城市创新的“巨大的机会”，因为现有的城市已经有机地发展成为他们的一部分，界定人们该如何工作。特鲁多认为新的智能城市地区不会“建立在过去失败和过去成功的基础上”，而是从一个零基础上重新发展。

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（人工智能是）我们欠你们（加拿大）的，我们还记得 – 施密特 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

最后，施密特谈到，谷歌和Alphabet“非常感谢发明人工智能和深度学习的人”，“我们现在在整个业务中使用它，这是我们公司成功的一个主要驱动因素”。

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施密特说道“我们欠你们的，我们还记得。”

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“我们将确保这一点，”特鲁多开玩笑说“我们记着这是谷歌欠加拿大的。”

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