周末网络广播（2017年11月5日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵黎、吴薇和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”; 欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, November 3, 2017 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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自由党政府采取宽松移民政策

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© PC/Graham Hughes

加拿大自由党政府星期三（11月1日）发布了 2018年的移民计划，今后3年加拿大将总共接收近 100 万移民， 2018 年将接收 31 万人，2019年 33万人，2020 年 34万人。今年加拿大的指标是 30万新移民。以前联邦政府都是每年公布一次移民计划，但这次政府将打破传统，一次发布3年计划。赵黎报道

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为啥有人如此坚决反对疫苗

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© iStockphotos

每年到了秋末打流感疫苗的时候，总会听到反对的声音。实际上，把病原体做成疫苗打进身体以预防疾病，这种方式引起的抵触不是从今天才开始的。1885年在魁北克省蒙特利尔市，一些市民拒绝接种天花疫苗，甚至拿起武器保卫自己，城市因此陷入暴乱。吴薇报道

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“谷歌向北 – Google Go North ”现场加拿大总理贾斯汀.特鲁多为加拿大高科技呐喊打气

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在谷歌2017-11-02在多伦多举行的“谷歌向北 – Go North ”活动中，谷歌母公司-Alphabet董事会主席埃里克.施密特( Eric Schmidt )和加拿大总理贾斯汀·特鲁多进行了一次面对面交谈。沈二报道

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手机普及导致青少年缺觉

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© Michael Loccisano/Getty Images

研究人员说，随着智能手机的普及，青少年们的睡眠时间变得越来越少，引发了人们对青少年缺觉会带来的潜在严重健康后果的担忧。赵黎报道

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无人机送货能改善北部地区居民生活吗？

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© Drone Delivery Canada/CBC

加拿大广袤的北方人口稀少，公路更稀少。冬天里狗拉雪橇和电动雪橇可以到处去。天暖雪化以后，食品百货要送到那些偏僻的居民点就只能靠船和飞机了。交通不便、路途遥远的直接后果是物价高。安大略省北部的原住民经济项目负责人卡帕谢斯特（Stan Kapashesit）说，在他的村子里买一袋面包要花将近6加元，几乎是南边的两倍价钱。现在，一家公司正和他的居民点合作，尝试用无人机送货。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，我是方华。谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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一周图片报道

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