德州枪手打死26人再掀拥枪辩论

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在美国德克萨斯州小镇Sutherland Springs教堂发生枪手开枪打死包括许多儿童在内至少26人的惨案后，像每次恶性枪杀事件后一样美国社会都掀起是否应该限制民众拥有枪支的辩论。

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德州 Sutherland Springs 小镇发生枪杀的教堂 © KSAT via AP

不过，让没有拥枪文化的加拿大民众难以理解的是，这次支持民众拥有枪支的一派似乎见到了有利于己方的例证。

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据美联社报道，支持美国人拥有枪支的拥枪派指出，在听闻有枪手在教堂行凶后当地两位男子拿出自己的枪去追逐行凶男子，导致该凶犯在其自己的汽车里或者被击毙或者是饮弹自尽；如果不是他们手里有枪，行凶枪手可能会枪杀更多的人。

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特朗普说德州枪杀案是心理疾病问题不是拥枪问题 © Andrew Harnik/Associated Press

美国媒体报道说，在教堂杀人的行凶男子Devin Kelley曾经在美国空军服役，因为家暴行为被军方给予降职和勒令退役等处罚；其开枪杀人的教堂是他妻子一方的家庭成员常去祈祷的地方。

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德克萨斯州小镇枪击事件发生后，远在日本访问的美国总统特朗普说，德州枪击事件不是拥枪问题，初步证据显示枪手有严重的心理问题，并说心里疾病是美国社会严重的问题。

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