特鲁多自由党主要金主涉嫌海外避税

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最近特鲁多的自由党政府在税收问题上流年不利，连续受到反对党和不少加拿大民众的抨击，指责自由党联邦政府想方设法对普通老百姓增税，而对海外避税的有钱人和大公司放任不管。

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超过3千加拿大公司、个人涉嫌海外避税 © Graham Hughes/Canadian Press

周末加拿大广播公司英语、法语电视网和多伦多星报等媒体报道的加拿大富翁和大公司通过海外避税的方式少交成千、上亿加元所得税的问题会让自由党政府再次成为舆论负面报道的焦点和反对党抨击的对象。

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特鲁多面临攻击浪潮

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据加拿大广播公司英语电视网晚间新闻节目The National的长篇报道，2015年特鲁多为首的联邦自由党在竞选中击败哈珀的保守党赢得多数党执政资格的原因很多，其中一个重要的原因是联邦自由党筹得了大量的竞选经费，这主要是靠从2014年开始成为特鲁多竞选主要筹款人的斯蒂芬.布朗夫曼Stephen Bronfman长袖善舞的筹款能力；布朗夫曼在一年的时间里为特鲁多的自由党筹集了1500万加元的竞选经费，是过去十年自由党从来没有见过的大数目。

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布朗夫曼拥有的Claridge Inc投资公司涉嫌海外避税 © CBC/The National

布朗夫曼家族靠在加拿大制造生产威士忌酒起家。斯蒂芬.布朗夫曼是小特鲁多的朋友，他的父亲老布朗夫曼是特鲁多的父亲加拿大前总理老特鲁多的朋友。

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布朗夫曼家族

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加拿大广播公司英语电视网晚间新闻节目The National报道说，被国际媒体曝光的海外避税天堂的秘密文件显示，特鲁多的朋友和其倚重的筹款能人布朗夫曼拥有的Claridge Inc投资公司通过在避税天堂开曼群岛避税的手段多年来让加拿大国税局少收了成百上千万加元的税收。

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美国佛罗里达大学税务专家格雷森.马库什 © CBC/The National

在加拿大实现公平税收、让有钱人承担应尽的税收责任、给中产家庭减税是特鲁多在大选阶段和上台后多次强调的施政纲领之一；现在看来反对党要拿特鲁多自己的承诺和誓言来质问特鲁多了。

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美国佛罗里达大学的格雷森.马库什教授是税务领域的专家，他认为国际媒体曝光的海外避税天堂秘密文件有关布朗夫曼旗下公司海外避税的种种做法疑点甚多、警号频频、应该引起加拿大国税局的关注。

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加拿大舍尔布鲁克大学会计学教授玛尔瓦.李斯基 © CBC/The National

公平税收何处寻？

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加拿大舍尔布鲁克大学会计学教授玛尔瓦.李斯基在查看了加拿大广播公司提供的布朗夫曼旗下公司海外避税文件后认为，这些文件如果属实，则反映出布朗夫曼旗下公司在海外避税天堂成立公司避税的做法留下的已经不是蛛丝马迹、而是实打实的逃税证据；这里面涉及的问题虽然很多很复杂，但关键的问题只有一个，这就是：如果海外避税公司的投资决策和资金进出的决定是在加拿大做出的，则在海外避税天堂成立的信托基金公司就属于加拿大的信托基金公司，就应该按照加拿大的税法向加拿大国税局纳税。

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根据加拿大广播公司的报道，像布朗夫曼拥有的投资公司这样用在海外避税天堂成立公司的手段逃避加拿大税收的加拿大公司、基金会、信托基金和加拿大富翁超过3千个，其中包括加拿大人熟知的北美职业冰球俱乐部蒙特利尔职业冰球队这样的体育公司。

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加拿大联邦国税局表示，会根据媒体曝光的有关避税天堂的秘密文件来重点关注涉及的加拿大人和公司，如果发现有逃税问题会及时跟进调查。

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国税局稽查是治标不治本、关键是堵住税法漏洞 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

加拿大联邦议会反对党新民主党认为问题的关键是现在的税法漏洞太多，让有钱人和大公司可以合法到海外避税天堂建立皮包公司以实现在加拿大逃税的目的；所以除了要让国税局追查逃税行为之外，当务之急是要尽快修改税法堵住海外避税和逃税的漏洞。

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RCI with CBC

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