普兰特击败科戴尔成蒙特利尔首位女市长

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加拿大蒙特利尔市居民星期一早晨醒来发现市长宝座已经换了主人，普兰特Valérie Plante成为蒙特利尔这个加拿大第二大城市的市长，并成为该市的首任女市长。

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不少蒙特利尔选民喜欢普兰特接地气的行为方式 © CBC

据加拿大广播公司记者Benjamin Shingler报道，今年43岁的普兰特刚参加竞选时还是名不见经传，分析人士认为时任市长科戴尔会轻易获胜连任魁北克省最大城市蒙特利尔的市长；但普兰特坚持亲民选战、以接地气的竞选方式逐渐赢得了人气，最终以23万9千多张选票对科戴尔21万2千多张选票的票数赢得了蒙特利尔市市长的选举。

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当选后普兰特承诺会把市民的利益作为其施政的准则。

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科戴尔承认败选、退出蒙特利尔市政坛 © CBC

科戴尔在承认败选的讲话中表示为自己的团队在过去4年中的政绩感到自豪。

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不少蒙特利尔市选民说他们把选票投给普兰特就是喜欢她接地气的行为方式、而反感科戴尔高高在上、好大喜功的施政作风。

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