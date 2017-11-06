Valérie Plante waves to supporters alongside her husband Pierre-Antoine Harvey, right, and their two sons
Photo Credit: Graham Hughes/Canadian Press

增地铁线、退欢迎税：看蒙特利尔新市长能给市民带来什么

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 6 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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俗话说，新官上任三把火，43岁的瓦莱丽·普兰特 （Valérie Plante）在周日（11月5日）当选蒙特利尔市长后，能给市民们带来些什么呢？

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星期一一大早，普兰特来到 Square-Victoria-OACI 地铁站的外面，和进进出出的人一一握手，问候。

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© Paul Chiasson/Canadian Press

这个地铁站在她的选区 Ville-Marie ，4 年前她当选为这个区的市议员，现在已经成了蒙特利尔的第 45 任市长

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她告诉经过的人，昨天晚上只睡了两个小时，但感觉很好，今天早上想做的第一件事就是到选区去。

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加拿大广播公司报道说，她选择这个地铁站还有其他原因，因为这个地铁站就在蒙特利尔的金融区，这次市选，蒙特利尔商界的重要人士一边倒向上任市长丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre），而商界人士是普兰特任职期间最需要争取的群体之一。

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还有，普兰特在竞选中承诺，要增加一条新的地铁线路。

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“改变城市基调”

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在周日的选举中，一个半月前还默默无闻的瓦莱丽·普兰特以 51% 对 45%  轻易击败其前任、老牌政客丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre），成为蒙特利尔的第 45任市长，也是蒙特利尔的第一位女市长。

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Valérie Plante © Graham Hughes/Canadian Press

这位43岁的妇女在选举中就选民关心的问题提出来一系列建议和承诺，包括改善公共交通系统，缓解交​​通堵塞问题，使城市更为适合家庭居住，赢得了民心。

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普兰特说，蒙特利尔需要改变基调和领导风格。

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在普兰特作出的承诺中，包括：

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增一条“粉色”地铁线

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普兰特在竞选时说，蒙特利尔将扩展地铁系统，增加一条“粉色”地铁线，把蒙特利尔市中心和城市的东北端连接起来。

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她还承诺，上任后，年纪 12岁以下的孩子和 65岁以上的老人，乘坐公交将完全免费。

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生活在贫困线之下的人公交票将优惠40%。

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老港将 “告别”马车

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老港夏季的旅游用马车，一直是引起争议的题目，市政府曾取消马车，但在马车夫们的压力下又不得不恢复。

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瓦莱丽·普兰特在竞选中已经发誓，要制止这一 “不人道和不安全的行业”。

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增设自行车道

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© Elysha Enos/CBC

普兰特几乎在每次公开讲话时都表示，她的政府将改善城市的自行车基础设施，增加自行车专用车道，也将寻求加强骑行者安全的方法。

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减少交通堵塞

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让城市更有效地 “运行”，是普朗特的一个主要竞选口号。

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虽然新市长重点关注公共交通，但她也在关注开车的人。

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她承诺，在城市的道路工程方面要进行更好的协调，并计划设立一个专门的交通协调员位置，协调城市的修路工程。

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对小企业主“给氧”

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修路工程给附近的小商业企业带来影响？普兰特受到布鲁塞尔的模式的启发，计划对因修路工程而损失收入的小企业提供纳税减免，以帮助他们弥补建筑工程导致的客户流失。

不增税，对有孩子家庭退欢迎税

蒙特利尔新市长表示，将摒弃前市长科戴尔大手大脚花钱的作风，市政府要实现财政平衡，而且不给市民增税。

她还承诺，为了鼓励家庭留在蒙特利尔，城市将对在蒙特利尔购买第一个住处、有孩子的家庭退还一定额度的 “欢迎税”。

根据她的计划，退欢迎税的方案不会受房子价格的限制，退还额最多不超过 5000加元，计划到位后，买了房子的家庭可有 4 年的时间来申请退税。

（RCI with CBC）

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