加拿大联邦4个选区 12月11日 进行补选

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加拿大联邦的4个选区将在 12月 11日举行补选。

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加通社报道说，加拿大总理贾斯汀·特鲁多星期日（11月5日）宣布，4个选区的选民将于12月11日进行投票，选出空缺的联邦议员职位人选，4个选区分布在纽芬兰和拉布拉多省、不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省和安大略省。

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报道说，补选的选区中一个是前公共服务部长朱迪·富特（Judy Foote）代表的选区，今年8月份，富特先是辞去了内阁部长的职务，之后在9月份辞去了联邦议员的职务，原因是她获知自己的两个成年女儿有患乳腺癌的风险，福特本人两次患过乳腺癌。

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安大略省的补选选区 Scarborough-Agincourt 曾经是联邦自由党的华人议员陈家诺（Arnold Chan）的选区，陈家诺在与癌症搏斗两年后于今年 9月去世，今年12月选民们将选出一位新议员。

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加拿大总理特鲁多和陈家诺（Arnold Chan） © CP/Chris Young

（RCI with CBC，CP）

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