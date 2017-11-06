多伦多今后3年要来17万新移民，城市是否做好了准备？

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2016年的人口普查显示，在来加拿大的新移民中，超过 17% 的人选择定居多伦多市。

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加拿大联邦政府已经宣布，今后 3 年将接收近 100万新移民，这意味着，未来3年里多伦多市将会迎来近17万新移民。

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© Mark Blinch / Reuters

但是，多伦多房价高涨，已经贵到难以问津的地步，有专家说，在未来几年，多伦多市有可能不再成为新移民的首选定居地。

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WoodGreen 社区服务部门研究和公共政策主管黛安·戴森（Diane Dyson）说，最近两年来的叙利亚难民，很多人在多伦多得到赞助，第一站是多伦多市，但之后他们都搬到了多伦多市以外，去了房价更便宜的地方。

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与此同时，新移民的收入低也是事实。

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新移民安置服务 Newcomer Women’s Services 的执行主任凯特琳·马克里（Catherine McNeely） 说，很多新移民如果找到工作，也是拿最低工资的工作，而且经常是不稳定、轮班的职位。

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她说，在我们服务的Danforth 北部的地区，57% 的移民家庭年收入低于4万加元。

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多伦多地区移民就业委员会的执行主任玛格丽特·伊顿（Margaret Eaton）对此表示同意，她说虽然大多数移民受过高等教育，但找到高收入工作并不容易。

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她说，雇主需要加强接受新移民的意识，如果大公司的负责人把这个信息下达到招聘经理那里，那新移民获聘的比例就会升高。

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（RCI with CBC）

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