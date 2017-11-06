刘依晴（Vicky）在耶鲁大学上大三，主修法语和政治学。
Photo Credit: 由本人提供

在美国做少数族裔的经验：耶鲁大学的华裔加拿大女孩

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 6 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在加拿大广播公司推出的《讲出你的故事－加拿大2017》中，刘依晴的故事和所有人的都不一样。她讲了一件关于她的名字的小事。和大部分从小生活在加拿大的华人一样，刘依晴还有一个英语名字，Vicky。

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刘依晴几天前接受了本台采访。

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刘依晴三岁时随父母移民到加拿大BC省，目前正在美国耶鲁大学上大三，主修法语和政治学。有一次她去大学图书馆查资料，工作人员问她叫什么名字。她回答说叫Vicky。对方从头到脚打量了她一遍，要求她报上“真正的名字”。这让她感到不快。

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刘依晴解释说，在加拿大的学校里，大家都叫她Vicky。但是在耶鲁，她的名字首先是依晴。这让她感觉不习惯。更重要的一个区别是，她在加拿大上高中的时候，学校里有很多亚裔同学，她并不觉得自己属于少数族裔。但是在耶鲁，亚裔只占20%左右，她的少数族裔身份突然明显起来。

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和家人在一起（照片由本人提供）

而她的加拿大公民的身份，也常常需要多费点唇舌解释。美国人里什么族裔都有，但似乎却不明白加拿大社会也是一样多元化。她每到新学期开学，第一天上课自我介绍是都要多解释几句。图书馆里发生的对话，实际上已经在不同的场合、以不同的形式重复过许多次了。

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刘依晴认为，和加拿大的多元文化相比，美国似乎更希望移民接受主流文化。虽然都是移民众多的国家，但是两国的历史很不一样，造成了不一样的种族关系。就她本人来说，她更喜欢加拿大的方式。

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（照片由本人提供）

刘依晴现在是耶鲁大学的加拿大学生会主席，从今年开始也为国际学生办公室工作。明年三月份，她将参加耶鲁大学雅礼协会主办的一个耶鲁和中国岭南学院的交流项目。

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谈到在耶鲁所学的专业，刘依晴说，她因为想上法学院，所以一直对政治学感兴趣。至于法语，她从中学就开始学了，过去经常参加法语演讲和辩论比赛，现在的一半课程也完全用法语写报告。

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她希望将来能够回到加拿大从政。在加拿大政坛，法语是必须的。

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