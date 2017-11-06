再创《江南》辉煌？韩国女子组合在大温所拍MV一周获4千万点击

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韩国女子演唱组合TWICE在BC省大温地区拍摄的MV《Likey》一个星期前上线，到目前为止点击量已超过4千3百万。

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CBC记者Roshini Nair报道说，TWICE是目前韩国流行音乐榜上销量最高的女子组合之一，在加拿大的亚裔年轻人当中也拥有众多粉丝。这首歌的成功可能意味着今后会有更多的音乐视频在温哥华地区拍摄。

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业内分析人士说，韩国流行乐MV的视觉效果几乎比音乐本身还要重要。《Likey》中九名少女载歌载舞的背景全部是温哥华的著名景点，这会让本地粉丝非常自豪。

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韩剧《鬼怪》2016年在魁北克城拍摄。该剧播出后，为当地引来无数韩国游客。

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2012年，韩国艺人“鸟叔”的一曲《江南Style》红遍互联网，成为Youtube上第一个点击率过十亿和二十亿的MV。

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TWICE的九名成员中，五名来自韩国，三名来自日本，唯一一个华裔成员是18岁的台湾女孩周子瑜。2015年，周子瑜曾因在韩国综艺节目中手举中华民国国旗被在中国大陆定居的台湾艺人黄安举报，引起网友围攻。TWICE在大陆的演出因此被取消。周子瑜不得不在经纪公司的安排下发表视频公开道歉。此事造成很大影响。中国官方媒体，时任台湾总统马英九以及当时还是总统候选人的蔡英文等人都发文表明立场。

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相关链接：周子瑜道歉视频

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（RCI with CBC. Roshini Nair）

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