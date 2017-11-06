加拿大政府成立专门委员会监督评估安全情报工作

加拿大总理特鲁多星期一（11月6日）任命了一个由十一名各党议员和参议员组成的委员会，以监督安全情报部门和其他活动涉及此领域的部门的工作。这是自由党2015年大选的承诺之一。
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这个议会国家安全与情报委员会由自由党议员大卫.麦金提（David McGuinty）担任主席，成员中有两名保守党议员，四名自由党议员，一名新民主党议员和三名参议员。委员会的权限包括审核加拿大安全情报局、通信安全局、加拿大皇家骑警和加拿大边境服务署的工作，并将向议会提交年度报告。
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特鲁多星期一发表声明说，建立这样一个委员会将有助于保障加拿大国家和人民的安全，同时维护我们的价值观、公民权利和个人自由。
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加拿大众议院今年4月份通过了成立议会国家安全与情报委员会的法案。
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该委员会成员：
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- 自由党议员David McGuinty，主席
- 保守党议员Gordon Brown
- 保守党议员 Tony Clement
- 参议员Percy E. Downe
- 自由党议员Emmanuel Dubourg
- 自由党议员 Hedy Fry
- 自由党议员Gudie Hutchings
- 参议员Frances Lankin
- 新民主党议员Murray Rankin
- 自由党议员Brenda Shanahan
- 参议员Vernon White
（RCI with CBC）
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