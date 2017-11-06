加拿大政府成立专门委员会监督评估安全情报工作

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加拿大总理特鲁多星期一（11月6日）任命了一个由十一名各党议员和参议员组成的委员会，以监督安全情报部门和其他活动涉及此领域的部门的工作。这是自由党2015年大选的承诺之一。

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这个议会国家安全与情报委员会由自由党议员大卫.麦金提（David McGuinty）担任主席，成员中有两名保守党议员，四名自由党议员，一名新民主党议员和三名参议员。委员会的权限包括审核加拿大安全情报局、通信安全局、加拿大皇家骑警和加拿大边境服务署的工作，并将向议会提交年度报告。

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特鲁多星期一发表声明说，建立这样一个委员会将有助于保障加拿大国家和人民的安全，同时维护我们的价值观、公民权利和个人自由。

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加拿大众议院今年4月份通过了成立议会国家安全与情报委员会的法案。

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该委员会成员：

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自由党议员David McGuinty，主席

保守党议员Gordon Brown

保守党议员 Tony Clement

参议员Percy E. Downe

自由党议员Emmanuel Dubourg

自由党议员 Hedy Fry

自由党议员Gudie Hutchings

参议员Frances Lankin

新民主党议员Murray Rankin

自由党议员Brenda Shanahan

参议员Vernon White

（RCI with CBC）

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