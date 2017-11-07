海外避税天堂文件曝光搅动加拿大社会和政坛

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糊涂账：国税局说不清每年逃税多少钱

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 7 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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许多加拿大人认为有钱人和大公司通过在海外避税天堂成立公司的手段避税甚至是逃税，但要问加拿大国税局知不知道每年损失的税收收入有多少，回答肯定会让加拿大人失望。

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税收缺口

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在税收缺口统计方面美国把加拿大远远抛在后面
在税收缺口统计方面美国把加拿大远远抛在后面 © Wael Khalill alfu/Shutterstock

据加拿大广播公司记者Dave Seglins, Rachel Houlihan 和 Valérie Ouellet报道，世界上许多发达国家的税收机构都专门统计和测算应收的税收收入与实际收上来的税收之间的差距数字，换句话说是统计税收缺口。

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比如，美国政府不但统计每年的税收缺口数字、而且向公众公开这个数字；已经是连续50年这样做了。

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现在与美国一样统计测算并公开每年税收缺口数字的西方发达国家已经有英国、法国、德国、澳大利亚、瑞典、葡萄牙、挪威、丹麦，发展中国家中的墨西哥也在这样做。

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国税局拒绝提供数据以让议会预算局测算税收缺口
国税局拒绝提供数据以让议会预算局测算税收缺口 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

国税局一问三不知

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但加拿大国税局却没有披露这样的数据，不但不向记者披露税收缺口、而且没有向联邦议会提供这样的数字，甚至拒绝向联邦议会下属的预算局提供原始数据以让预算局测算加拿大的税收缺口数字。

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星期日和星期一，加拿大广播公司和多伦多星报联合报道了超过3千个加拿大公司企业和有钱人通过专门的律师公司用在避税天堂成立公司的办法避免在加拿大纳税的消息；卷入这个避税甚至是逃税丑闻的不但有加拿大自由党政府总理特鲁多的朋友、自由党2015年大选的主要筹款人斯蒂芬.布朗夫曼这样的加拿大富翁，而且包括加拿大一些全国性的超市连锁店、石油公司、和北美职业冰球俱乐部中的加拿大职业冰球队。

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加拿大各界对这一避税甚至是逃税丑闻的反应很强烈。

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自由党2015年大选的主要筹款人斯蒂芬.布朗夫曼
自由党2015年大选的主要筹款人斯蒂芬.布朗夫曼 © Andrew Vaughan/Canadian Press

自由党政府受抨击

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加拿大纳税人维权组织指出，现在不但是加拿大有钱人、连大公司企业都开始利用在海外避税天堂成立子公司的办法避免在加拿大纳税，这对奉公守法纳税的普通加拿大人来说非常不公平。

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加拿大联邦议会反对党保守党指责特鲁多成天标榜要落实公平纳税的原则，但其自由党政府却对医生、会计、小业主、经营比萨店的个体户锱铢必较的追讨税收，而对大富翁和大公司在海外避税天堂逃税的行为却视而不见。

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另一个联邦议会反对党新民主党则指出，特鲁多的自由党政府放任自己的富翁朋友海外避税和逃税，并用不违反税法作为挡箭牌，但这不合理的税法早就应该改革了。

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一些税务专家对联邦政府这么多年放任税收漏洞存在的做法感到不解，因为这种不作为不但对社会不公平、而且让政府财政损失了大笔税收。

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加拿大联邦议会参议院议员Percy Downe
加拿大联邦议会参议院议员Percy Downe © CBC

60亿-470亿！

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2017年非政府研究机构加拿大咨议局发表的一份研究报告说，加拿大每年的税收缺口约为470亿加元。

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一些加拿大税务专家认为，加拿大每年的税收缺口最保守的估计也应该在60亿加元以上。

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相比之下，美国每年的税收缺口是6890亿美元，欧盟是2610亿美元，瑞典是240亿美元，澳大利亚是30亿美元。而加拿大的国税局并没有税收缺口的官方统计数字。

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加拿大联邦议会参议院议员多恩Percy Downe不客气的抨击说，这简直是耻辱、加拿大国税局是联邦政府各部中最无能的一个部门。

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多恩参议员指出，搞清楚税收缺口数字的重要性主要是两个，首先这是加拿大纳税人的知情权，他们有权知道是不是所有的人和公司企业都在履行自己的纳税责任对加拿大社会做出贡献；二是知道税收缺口才能采取措施去追讨欠税。

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