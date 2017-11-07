特鲁多抵达越南访问并参加APEC峰会

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据加拿大广播公司记者John Paul Tasker报道，加拿大联邦政府总理特鲁多抵达越南开始为期两天的国事访问，随后特鲁多将参加在越南举行的亚太经合会首脑会议APEC峰会。

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对于许多加拿大人来说，提起越南就会想到半个世纪前的越南战争。

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1973年加拿大军官在南越村庄与越共军人交谈 © Peter Bregg/Canadian Press

虽然加拿大没有参加越战，但在北越共产党军队拿下南越首都西贡后，大量南越人乘船飘洋过海逃离越南，加拿大接收了许多越南船民；加拿大还派遣军事观察员在南越执行和平观察员的任务。

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在越南近年来实行了改革开放政策后，其依靠廉价劳动力驱动的以外贸为主的经济高速发展，对美国和加拿大有巨额外贸盈余。

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美国总统特朗普上台后宣布撤出泛太平洋自由贸易TPP会谈，加拿大、越南和其它9个TPP签字国继续积极推动没有美国参加的泛太平洋自由贸易谈判。

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虽然有的亚太国家积极推动在这次越南APEC峰会上就签署泛太平洋自由贸易条约，但特鲁多政府高级官员认为这种计划过于乐观，因为还有许多贸易问题没有谈妥。

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