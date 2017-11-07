BC警匪枪战导致一位警官殉职

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据加拿大广播公司记者Bethany Lindsay报道，离温哥华市不远的不列颠哥伦比亚省城市Abbotsford发生犯罪分子与警察的枪战、一位警官中弹身亡。

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Abbotsford市警方负责人Bob Rich虽然还没有透露牺牲警官的姓名，但说这位警官表现英勇、是为了保护民众的生命而在逮捕匪徒的过程中牺牲的。

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Abbotsford 警方负责人Bob Rich 证实一位警官丧生 © Anita Bathe/CBC

警方证实，星期一快到中午的时候警方接到民众911电话举报，说在Abbotsford市3200 block of Mt. Lehman Road的购物中心停车场发现可疑的被盗车辆，举报者并用自己的汽车阻止被盗车辆离开。

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被盗车辆里的男子向打911电话的举报者和围观者开枪，警方驾车赶到后与持枪歹徒进行了枪战，一位警官中弹，在被送到医院后不久伤重不治身亡。

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持枪歹徒驾车逃跑后不久被警方截停，警方开枪击伤歹徒后将其逮捕。

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警方证实持枪歹徒年龄超过六十岁，是阿尔伯塔省人，目前正在医院治疗枪伤。警方在继续调查这起枪击案件。

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