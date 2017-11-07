加拿大多家航空公司停飞冬季前往飓风灾区圣•马丁的航班

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原打算今年冬天去圣·马丁岛 St. Maarten 度假的加拿大人大概不得不修订计划了，这个加勒比岛遭受的飓风损失，使加拿大多家航空公司暂停提供冬季航班服务。

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加拿大航空公司 Air Canada在网站上发布通知，称由于伊玛和玛丽亚飓风造成的损失，将暂停飞往圣·马丁和波多黎各的所有航班，受影响的乘客可以获得退款。

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© GERBEN VAN ES

加拿大的另一个航空公司 Air Transat 也表示，将暂停一般从12月23日到4月28日之间飞圣·马丁岛的航班服务。

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该公司在电子邮件中说，“由于飓风的影响，岛上的旅游基础设施遭受了巨大的损失，许多酒店遭到严重破坏”。

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WestJet 航空公司的网站也暂停了对圣·马丁岛的预订。

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加拿大广播公司引用加通社的报道说，飓风给圣马丁的国际机场 Princess Juliana International Airport 造成了高达1亿美元的损失，该机场自从10月10日重新开放以来，一直在使用临时设施。

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（RCI with CBC， CP）

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