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加拿大安省政府设机构，计划直接提供家护服务

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 7 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大广播公司报道说，安大略省政府正在不声不响地地建立一个新的省级机构，目的是对需要家庭护理的人直接提供服务，这个机构的名称是 “安大略省个人支持服务机构”（Personal Support Services Ontario ）。

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加拿大广播公司 CBC 的 Mike Crawley 报道说，根据CBC获得的文件，这个机构将 “直接招募、筛选和聘用 “个人支持工作者 ” （personal support workers ，PSW）。

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目前是政府出钱，私营运作

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目前安省的情况是，上门提供的家庭护理，由省政府出钱，每年经费 25亿加元，而具体服务则由一些营利机构和非营利机构提供。

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如果安省政府决定自己直接提供这一服务，意味着上门护理的 “个人支持工作者” 将变成省政府的雇员，而相关营利和非营利机构获得的运营经费则将减少。

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安省政府表示，创建新的省级机构，可以给需要家庭护理的人更多的选择，更多的控制。

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意见分歧

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消息出来后，有人赞扬有人批评。

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赞成的一方早就认为安省政府不应该依靠私营机构来提供家庭护理，而提供家庭护理的机构则认为，省政府建立新的机构，是不必要的官僚主义。

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安大略家庭护理机构（Home Care Ontario）的首席执行官苏·万德本特（Sue VanderBent）表示，我们真的很担心，政府的每分钱都应该用在为需要者提供更好的一线家庭护理服务上，而不应该用来资助创建另一个官僚机构。

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她在接受加拿大广播公司的采访时说，政府应该停止执行这个计划，现在扭转这一决定还为时不晚。

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计划明年春季开始

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加拿大广播公司报道说，根据获得的安省卫生部的文件，安大略省个人支持服务机构 Personal Support Services Ontario  计划从明年春季开始提供家庭护理服务。

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2018年春季，安省将首先在地方卫生一体化网络（LHINs）中的3个机构进行试点，目标是在2021年3月全面推广。

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安大略省卫生部的官员也对加拿大广播公司确认，这个计划正在进行中。

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不过，这些官员同时表示，现在还不能给出新建省级机构的预算，准备服务多少人，雇用多少个人支持工作者等等。

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家护行业忧心忡忡

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米兰达•费里尔（Miranda Ferrier）是安大略省个人支持工作者协会的负责人，这个协会有31,000名成员。

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费里尔在接受加拿大广播公司的采访时说，说实话，不知道这样的局面将如何运作，对于已经在接受家庭护理的人来说，这种局面将造成混淆和困难，而对于在家护领域工作的人来说，也将带来问题。

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安大略家庭护理机构的苏·万德本特也说，不明白省政府在作出决定前为什么没有通知我们，也没有和我们进行咨询。

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米兰达•费里尔表示，省政府将如何建立一个系统，来保证家护服务的有效运作？

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加拿大广播公司报道说，在2015  – 2016年度，安大略省有大约72.9万人获得家庭护理服务， 几乎所有的家护服务都是由私立机构雇用的护士和个人支持工作者提供的。

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（RCI with Mike Crawley/CBC ）

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