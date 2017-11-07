Patty Hajdu
Photo Credit: Justin Tang/Canadian Press
加拿大政府将推出工作场所反性骚扰新法规
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在有关加拿大工作场所欺凌和性骚扰盛行的一个报告出来后，加拿大自由党政府决定将推出新的立法，以遏制联邦职场的性骚扰问题。
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加拿大广播公司报道说，在政府向众议院提交新法案前，联邦劳工部长 Patty Hajdu 和妇女地位部长 Maryam Monsef 今天（11月7日）将宣布新法规中的一些措施。
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报道说，政府的这一新法案将对现行的 “加拿大劳工法”进行修订。
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上个星期，联邦政府公布了一个进行了一年的咨询报告，报告发现一些加拿大人在工作场所受到性骚扰但不敢举报，因为害怕受到报复，还有员工说，即使进行了举报，雇主也并不进行有效处理。
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工作场所的性骚扰
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一段时间来，好莱坞大牌制片人Harvey Weinstein 的性丑闻引发全球对工作场所性骚扰问题的关注。
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加拿大广播公司报道说，加拿大自己的议会也存在这一问题。
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2015年，前自由党议员 Massimo Pacetti 和 Scott Andrews 被指控性骚扰，最后被排除出自由党的议员团。
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最近，自由党议员 Darshan Kang 被指控性骚扰一位年轻的女助理，目前对这一指控的调查正在进行，而 Darshan Kang 则在休病假。
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（RCI with CBC）
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