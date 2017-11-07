蒙特利尔举办“歌之塔”演唱会纪念加拿大音乐诗人科恩辞世一周年

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一年前的今天（11月7日），加拿大最著名的音乐诗人莱昂纳德.科恩与世长辞。昨天晚上在他的故乡城市蒙特利尔，来自世界各地的歌迷齐聚该市最大的体育馆贝尔中心，参加了一场明星云集的纪念演唱会“歌之塔：纪念莱昂纳德.科恩”。

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科恩去世后没有举行公开葬礼，许多歌迷因此把这次演唱会当作是一次祭奠的机会。科恩的儿子亚当在演唱会结束前上台讲话。他说，举办这场演唱会的目的，如同在许多宗教里一样，是用歌声来赞美逝去的人。

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加拿大总理特鲁多也在观众当中。他说，他的父亲老特鲁多1988年曾在蒙特利尔市的圣丹尼剧场看了一场科恩的演出，并在演出结束后去后台探班。“我愿意想象，在某个地方，他们两人现在正一起看着我们微笑。”

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CBC广播音乐2台将在星期二（11月7日）晚上加东时间8点转播这场演唱会。

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相关链接：华人歌手邓紫棋2013年演唱科恩的《Hallelujah》：

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（RCI with CBC, Elysha Enos）

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