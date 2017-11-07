安全审查没必要：中国驻加大使谈央企子公司对加拿大基建巨头收购案

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中国驻加拿大大使卢沙野表示，加拿大政府没有必要对中国企业收购加拿大基建巨头Aecon Group的计划进行国家安全审查。他说，中国方面的技术比加拿大方面的先进得多，他们没必要从加拿大公司偷技术。

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Aecon是加拿大最大的基础设施建筑公司。上个月，该公司和中国交通建设集团下属的中交国际（CCCI）签署了一项收购协议。如获加拿大政府批准，中交国际将斥资15亿加元收购Aecon的全部股份。但是加拿大政府到目前为止还没有做出决定。

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按照加拿大投资法，政府对任何收购案的评估都要考虑国家安全问题，但是如有必要，也会委托安全情报局或国防部另外进行一次国家安全评估。卢沙野大使指的应该是后一种。

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他表示，中交国际收购案只是一项非常平常的商业收购案，并不涉及军事科技，因此加拿大政府没有必要另行审查。

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（RCI with CBC, Katie Simpson）

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