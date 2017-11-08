加拿大卫生部放宽对堕胎药的管制

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加拿大卫生部正在放宽对堕胎药 Mifegymiso （原来叫 RU-486 ）的管制条例。

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卫生部表示，堕胎药现在可以对妊娠 9 周之内的人开出，而以前的规定是 妊娠不超过 7周。

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另外，现在这种药可由药剂师或有处方权的保健专业人员直接开出。

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© Charlie Neibergall/Associated Press

加拿大卫生部表示，服用此药将不再需要提供书面的同意书，也不再需要医疗专业人员向 Mifegymiso 的经销商 Celopharma 进行注册。

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Mifegymiso 是含有两种药物的组合产品：米非司酮和米索前列醇，其功能是终止妊娠。

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加拿大卫生部表示，医疗专业人员在开药前应该掌握有关该药物的相关知识，但不再需要首先完成一个正式的教育课程。

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(RCI with CBC, CP)

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