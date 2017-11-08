央行行长波罗兹暗示暂停加息步伐

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加拿大新闻社报道说，加拿大中央银行行长波罗兹星期二在蒙特利尔对商界人士发表讲话时表示，央行对加拿大民众对通货膨胀会继续保持在低水平的期望并不感到担心。

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在央行总部波罗兹接受加拿大广播公司采访 © Bank of Canada

加拿大中央银行从25年前开始就把央行的目标通货膨胀率定在2%的水平，把1%到3%的通胀区间作为2%的目标通胀率的浮动范围，并用央行利率和货币政策的调整对偏离这一目标通货膨胀率区间的情况进行干预。

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上个世纪80年代末和90年代初，加拿大中央银行用尽手段才把失控的通货膨胀巨兽重新关入牢笼；在那之后加拿大央行一直不敢对通货膨胀卷土重来掉以轻心。

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今年以来虽然加拿大就业和经济发展呈现健康有力的趋势，但通货膨胀水平却不见上升、而是稳定在低位区间。

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波罗兹对此的解释是，除了有一些临时性的食品和能源价格向下浮动的原因之外，世界经济的全球化和数字化在继续给商品价格施加向下的压力、还有就是美国特朗普政府不惜撕毁北美大陆三国自由贸易协议的强硬立场，这些都是给通货膨胀拉后腿的力量。

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经济学家们认为，在通货膨胀率保持低水平的情况下，加拿大中央银行就不会急于向上调整利息率。

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RCI with CP、 CBC

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