想领养孩子的父母如果信仰不合拍其申请会被拒绝

想领养孩子的父母如果信仰不合拍其申请会被拒绝
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阿省夫妇反感同性恋导致领养孩子被拒

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 8 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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据加拿大新闻社记者John Cotter报道，加拿大阿尔伯塔省一对基督教福音派教徒夫妇指控省政府有关机构在他们领养孩子的问题上搞宗教歧视。

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这对在埃德蒙顿市居住的夫妇说，他们去年递交了领养孩子的申请，随后通过了领养孩子的父母必须上的培训课程，但今年他们面见负责他们领养申请个案的官员时遇到了麻烦。

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他们在回答该官员关于对同性恋看法的问题时表示，他们接受同性恋在加拿大合法的现实，但他们不支持同性恋婚姻、并认为同性恋行为是错误的；他们还表示儿童在长大成人之前不应该有性生活、也不应该面临选择自己性取向的决定。

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这位个案官员听后表示他们不符合领养条件。

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阿尔伯塔新民主党政府要强化保护同性恋权益法案
阿尔伯塔新民主党政府要强化保护同性恋权益法案 © CBC

该个案官员的督导给他们的解释是，他们信奉的宗教有关同性恋的看法不符合阿尔伯塔省政府规定的领养原则。

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宪法自由司法服务中心已经代表这对夫妇提出，对阿尔伯塔省儿童服务机构拒绝该夫妇领养孩子的决定进行司法复审；指出这是明显的以宗教信仰为基础的歧视，不但基督教的福音教派、而且天主教、伊斯兰教和正统犹太教信徒在同性恋问题上都持这样的看法。

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阿尔伯塔省政府下属的儿童服务机构到目前为止还没有对这一媒体报道发表看法。

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