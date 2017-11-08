加拿大高科技公司欢迎移民部人才快车道项目

加拿大高科技公司欢迎移民部人才快车道项目
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加拿大抢收科技移民初见成效

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 8 十一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大历史上就是移民国家，近三十年来更是接收了来自亚非拉国家的大量移民和难民，以至于加拿大社会出现是否接收移民太多、太快的争论。

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特别是今年以来成千上万人采用非法越境的手段从美国进入加拿大后提出难民申请更让不少加拿大人感到反感。

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科技移民受欢迎

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不过，争论较少的是加拿大接收高科技移民的政策。

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据加拿大广播公司记者Renée Filippone报道，加拿大广播公司从联邦政府移民部得到的数字显示，在移民部今年6月份推出为期两年的用快车道接收高科技外国人才的实验项目开始后，在头两个半月的时间就给1600名外国人发放了在加拿大的工作签证。

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在这两个半月的时间里有至少2千外国人向加拿大提出海外人才工作签证的申请，也就是说申请的批准率是80%。

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来自新加坡、有高科技公司工作经验的派特拉
来自新加坡、有高科技公司工作经验的派特拉 © CBC

快车道项目

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这个快车道人才工作签证项目有多块呢？来自新加坡的年轻姑娘派特拉Petra Axolotl 只用了10天时间就拿到了加拿大工作签证。

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这可不是例外的情况。加拿大移民部推出的The Global Skills Strategy工作签证快车道项目规定，要在两个星期之内对是否发给申请人工作签证做出决定；而一般情况下做出这样的审批决定需要至少几个月的时间。

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加拿大移民部推出海外人才工作签证快车道项目，是为了帮助那些苦于在加拿大国内招聘不到合格的技术人才而使自己的业务发展受到限制的公司企业，让它们能够从海外快速招聘到所需要的人才、以扩大自己的生意。

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加拿大原黑莓公司的创始人 Lazaridis 是海外移民
加拿大原黑莓公司的创始人 Lazaridis 是海外移民 © CBC

该人才工作签证快车道项目还为获得工作签证来加拿大的外国人的家庭直系亲属来加拿大生活提供了便利。

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加拿大联邦政府负责科技、创新和经济发展事务的部长贝恩斯Navdeep Bains说，人才工作签证快车道项目推出后获得来自公司和企业界的一致好评。

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美国为渊驱鱼

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有些申请来加拿大高科技行业工作的外国人原来考虑的是到美国工作，但特朗普政府摇摆不定的移民政策让他们选择来加拿大工作。

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前面提到的青年姑娘派特拉曾经是Twitter公司的雇员，她的原籍国新加坡不承认同性恋婚姻，她原来打算去美国工作和生活，但特朗普上台后她对美国社会的环境感到不安，为了能与同性伴侣在安静的环境中生活她最后选择来加拿大工作和移民。

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派特拉现在打工的公司是多伦多一个名叫Platterz的高科技公司。在多伦多开始工作后，派特拉已经获得了加拿大永久居民的身份。

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2016年加拿大接收了8785名科技移民， 今年头8个月，加拿大已经接收了6940名科技移民。

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多伦多大学商学院副教授赫加茨Walid Hejazi认为，美国总统特朗普上台后对待移民的政策和措施使得不少外国科技人才把眼光转向加拿大。

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在加拿大多伦多一个科技人才猎头公司工作的卡茨Jodi Katz指出，过去从美国和外国挖人才到加拿大来是要磨破嘴皮子的事情，因为科技人才的首选是美国硅谷，但现在情况不一样了；美国总统特朗普的上台让海外人才愿意积极考虑加拿大了。

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