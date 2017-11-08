叫你们抵制我！优步发布飞行出租车计划

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在并不遥远的将来，2023年左右吧，你如果要打车，将不是下楼出门等车，而是上到屋顶。稍顷，一架体积介于小型飞机和直升机之间的“出租车”降落在你面前。“司机”载着你从堵塞的道路上空飞过，几分钟后就把你送到目的地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是优步（Uber）公司星期三（11月8日）在葡萄牙里斯本的一个国际科技研讨会上宣布的发展规划。该公司还展示了飞行出租车的样品。如果一切顺利的话，优步飞行出租将在2020年开始进行演示飞行，2023年在世界各地投入使用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

优步产品主管霍顿（Jeff Holden）在接受美联社采访时表示，一开始的时候飞行出租的费用肯定会比较昂贵，但是公司希望将来飞行出租向公共交通发展，让乘客的花费低于自己开车。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然，这个项目在实现以前还要面对许多挑战，例如市政牌照，飞行员培训，空中“交通规则”的设立等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

至于资金，霍顿说，优步公司自己投入研发经费之外，飞机制造商和房地产公司也会投资。为什么有房地产公司？因为需要它们提供让乘客上下车的“天空站点”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关链接：优步“飞的”计划

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with AP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada