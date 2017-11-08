加拿大传统电视和广播的受众群不断缩小

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播电视和电信委员会CRTC周三（11月8日）表示，越来越多的加拿大人在转向以互联网为平台的媒体，传统电视和广播的受众群在不断缩小。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CRTC 在周三公布的一份年度报告中表示，2016年几乎一半的加拿大人都订购了 Netflix，Crave TV等网上视频服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在18 至 34 岁的人中，有近 2/3的人订购网上视频，在 65岁以上的人中，这个比例为 1/6。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC

在音频内容方面，加拿大的成年人人中去年有22% 在网上收听音频。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这份报告显示，去年，加拿大人平均每周观看 26.6小时的传统电视节目，2015年的数字为2 7.2小时，65岁以上加拿大人看传统电视的时间最长，平均每周42.8小时。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在广播方面，加拿大人2016年平均每周收听14.5小时的广播，低于2015年的每周 15.6小时。65岁以上的加拿大人收听广播最多，平均每周18小时。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada