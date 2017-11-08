加拿大你准备好了吗？加美边境可能迎来新一波越境人潮

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

本星期一（11月6日），美国政府宣布不再延续两千多尼加拉瓜人的“临时保护身份”（TPS），他们在美国已经生活了将近二十年，但必须在十四个月之内离境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外还有三十多万萨尔瓦多人、洪都拉斯人和海地人，美国马上就要宣布他们的TPS是否能延续。而美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）已经通知国土安全部，这几个国家的经济、社会环境均已改善，其国民不应再享受美国的保护。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大可能面临的越境人潮 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 萨尔瓦多人：20万 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 洪都拉斯人：57000 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 海地人：5万 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 尼加拉瓜人：2500

一个加拿大政府内部消息来源告诉蒙特利尔法语《新闻报》记者Joël-Denis Bellavance说，事实上，美国国土安全部在宣布中止尼加拉瓜人的TPS之前就已经通知了加拿大政府，以便让后者有时间采取应对措施，不至于像今年夏天那样措手不及。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个月加拿大公共安全部长古德尔利用七国集团内政部长会议的机会和美国国土安全部代理部长杜克（Elaine Duke）讨论了加美边境的越境潮问题，要求美国下一次实施处理难民问题的政策之前先跟加拿大打个招呼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

派议员前往美国劝阻

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据这位没有透露姓名的消息来源说，加拿大政府不敢掉以轻心，已经开始考虑对策。首先，一些自由党议员将再度前往纽约市和弗罗里达州等中美洲移民聚居的地方，和当地社团见面，反击假消息，解释加拿大的难民接收政策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年夏天，海地裔议员杜布尔（Emmanuel Dubourg）已经被派到迈阿密劝阻当地海地人不要北上。九月份，阿根廷裔议员罗德里格斯（Pablo Rodriguez）肩负同样的任务前往洛杉矶，和那里的拉美移民见面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在边境地区设立标语牌

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

几个星期以来，加拿大边境服务署在美国一侧的通向加美边境的一些道路上设立大幅标语牌：“停止前进。在边境检查站以外的任何地方穿越国境是违法行为。越境者将被立即逮捕并被拘禁。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年七月和八月是加美边境越境潮的高峰期，仅在魁北克省小城Saint-Bernard-de-Lacolle附近，每天都有100到250人进入加拿大。大部分越境者是在美国居留多年的海地人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

要求美国加强签证管理

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大边检人员发现，45%的越境者持有美国签证。有些人在原籍国申请赴美签证，无论理由是旅游还是探亲，真正的目的却是到了美国以后踏上通往加美边境的路。但是这个漏洞必须由美国来堵。加拿大公共安全部长古德尔在十月份和美国国土安全部代理部长杜克会晤时已经提出了这个要求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec La Presse, Joël-Denis Bellavance）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada