世卫组织：没病的牲畜就别用抗生素

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世界卫生组织 WTO 呼吁牲畜饲养场的场主们，不要再为了让牲畜长得快和少生病而使用抗生素，没病的牲畜就不应该用抗生素，因为牲畜业长期来采取的这种做法已经助长了所谓的 “超级细菌” （Superbug），药物难以与之抗衡。

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世卫组织的总干事 Tedros Adhanom Ghebreyesus 表示，要是没有有效的抗生素，如果有大规模疾病爆发，人类就会面临 “安全威胁”。

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他说，应该在所有的牲畜业采取强有力而且持续的行动，这对扭转潮流，保证人类的健康非常重要。

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联合国的这个机构“强烈建议在食用类牲畜的饲养过程中全面减少抗生素的使用，对没有生病的牲畜，应该完全停止使用抗生素。

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80%的抗生素用在了牲畜身上

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根据世卫组织的声明，在一些国家，80%的医学用抗生素不是用在了给人治病上，而是用在了牲畜身上。

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而且，大部分抗生素是被用在了完全健康的牲畜身上，其目的是防止它们生病，并加快它们的成长过程， 世界卫生组织表示，这种做法应该完全停止。

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世卫的声明还说，对于生了病的牲畜，应该先进行检验，以确定哪种抗生素在治疗上会最有效，一定要谨慎地使用抗生素。

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欧盟的禁令

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近些年来，一些国家已经自己开始采取行动，减少食用类牲畜饲养业抗生素的用量。

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而欧盟则是早在2006年就禁止出于让牲畜长得快的目的来使用抗生素。

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消费者们对此的意识也不断提高，越来越多的消费者在买肉的时候会专门去挑那些注明不含抗生素的肉制品，一些大的食品连锁店也已经采用 “无抗生素” 的肉类供应政策。

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超级细菌

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加拿大广播公司转载路透社的报道说，牲畜业滥用抗生素，促进了“超级细菌”的发展和传播，这种“超级细菌”可以抵抗多种药物。

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世界卫生组织表示，牲畜业要想减少牲畜生病，可以通过改善饲养卫生、注射疫苗等更其他途径。

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（RCI with CBC, Reuters）

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