特鲁多在越南：加拿大不急着签更新版TPP协议

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正在越南访问的加拿大总理特鲁多星期三（11月8日）和越南总理阮春福签署双边合作协议，并举行联合发布会。但是对于一些东南亚国家期盼成果的泛太平洋战略经济伙伴关系协议（TPP），特鲁多明确表示：加拿大不着急。

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美国今年1月宣布退出TPP并没有让它夭折，但是包括加拿大、澳大利亚和日本在内的十一个签字国必须做出相关更改。这些国家的贸易部长目前正在越南岘港市加紧谈判。亚太经合组织（APEC）峰会本周五将在该市开幕。贸易部长们希望在那以前完成对协议的修改。CBC记者John Paul Tasker报道说，一些国家甚至希望周末以前就能“有东西可签”。

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特鲁多表示，他的职责是维护加拿大人的利益和加拿大价值观。如果协议对我们不是最有利，那么加拿大不会急着签。但他同时也强调“进步的、坚实可靠的贸易协定”对所有国家的公民的重要性。

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特鲁多政府希望在协议中加入关于环保、劳工权益和男女平等的内容。但是包括越南在内的一些TPP国家对这类“进步”内容并不感兴趣。

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不过在今天签署的加拿大越南双边合作协议中，确实加上了关于“根据各自的宪法和有关国际公约”提倡人权的内容。

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（RCI with CBC, John Paul Tasker）

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